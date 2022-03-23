/687680/أحمد-حلاوة-رحلة-صراع-مع-فيروس-كورونا-تشعلها-شائعات-الوفاة

دقائق قليلة حبست أنفاس الجمهور والوسط الفني، بعدما تداول الفنان مصطفى درويش نبأ وفاة الفنان الكبير أحمد حلاوة، وذلك من خلال منشور طرحه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، ينعي به الفنان الكبير.

دوت الخليج يرصد رحلة الفنان أحمد حلاوة مع فيروس كورونا وكيف يواجه الشائعات

تواصل موقع دوت الخليج مع نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي ليوضح حقيقة الأمر، فأشار إلى أن هذه الأنباء كاذبة ولكنه يمر بحالة صحية صعبة، ولكن لم تكن هذه المرة الأولى لاطاحة الشائعات بالفنان أحمد حلاوة، لذا يرصد دوت الخليج في ذلك التقرير أزمة الفنان مع المرض وكيف أشعلتها شائعة وفاته.

بداية إصابة أحمد حلاوة بفيروس كورونا

بدأ صراع أحمد حلاوة مع فيروس كورونا في شهر فبراير من عام 2022، بعدما أعلن نجله عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «الرجاء الدعاء لوالدي د. أحمد حلاوة .. حالة كورونا متأخرة.. أرجو جميع أحباءه الدعاء له بالشفاء العاجل».

ابنة أحمد حلاوة تستنجد بالجمهور

بعدها بأيام كشفت هبة حلاوة عن تدهور حالة والدها الصحية، فقالت في منشور تستنجد به الجمهور بالدعاء له: «نعتذر بشدة عن عدم إمكانية الرد على التليفونات أو الرسائل لإنشغالنا مع الوالد .. الحالة مازالت حرجة جدا لذلك نرجو من الجميع الإستمرار في الدعاء .. هبة حلاوة».

شائعة الوفاة الاولى تطارد أحمد حلاوة

واجه أحمد حلاوة خلال مرضه شائعة وفاته الاولى، والتي خرجت ابنته لتنفيها، مشيرة إلى إصابة والدتها بجلطة بسبب هذه الشائعة: «والدي ووالدتي جالهم كورونا ولكن أمي تعافت وخرجت من المستشفىى، وأول لما خرجت جالها لها جلطة فى رجلها من كثرة الشائعات عن والدي»، كما حرصت ابنة أحمد حلاوة أن تطمئن الجمهور ومحبي الفنان على حالته الصحية خلال مداخلتها الهاتفية مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض.

أحمد حلاوة يطمأن الجمهور على حالته الصحية بنفسه

وخرج الفنان أحمد حلاوة لأول مرة بعد مرضه ليطمأن الجمهور على حالته، فقال في فيديو بث مباشر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ««إلى كل حبايبي، وكل أصدقائي اللي سألوا عني أو مسألوش، اتمنى ألاأرى مكروه في حد، وربنا يكفيكم شر المرض، الحمدلله ربنا نجاني، وقومت بالسلامة من المرض المخيف ده، ولكن في بعض الحاجات لسة بنعالجها، اتطمنوا أنا بخير، خليها على الله، ولو كنت هقابل ربنا مفيش مشكلة خالص، دعواتكم في الدنيا جائزة وفي الآخرة جائزة، مشوفش فيكم حاجة وحشة».

شائعة الوفاة تطار أحمد حلاوة للمرة الثانية

وفي الساعات القليلة الماضية، نشر الفنان مصطفى درويش وعدد كبير من نجوم الوسط الفني صور للفنان أحمد حلاوة عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ينعون من خلاله الفنان أحمد حلاوة، وبعدها بدقائق خرجت مصادر مقربة للفنان كأشرف زكي وابنته هبة حلاوة لتنفيذ تلك الأنباء.