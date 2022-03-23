موعد وصول بعثة منتخب السنغال استعداداً لمواجهة مصر بتصفيات كأس العالم

/687679/موعد-وصول-بعثة-منتخب-السنغال-استعدادا-لمواجهة-مصر-بتصفيات-كأس-العالم

يحل المنتخب السنغالي ضيفاً ثقيلاً على منتخب مصر الجمعة المقبله على استاد القاهرة الدولي، في لقاء يجمع بين المنتخبين في ذهاب الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر الاتحاد السنغالي صورة بعثة منتخب بلاده، وهي في الطائرة قادمة على القاهرة، استعداداً لمواجهة الفراعنة الجمعة المقبلة.

ومن المقرر أن تصل بعثة السنغال في الساعة الثامنة مساء اليوم، في وجود استقبال مبعوث من الاتحاد المصري لإرشاد البعثة لمقرها بالقاهرة.

ويتواجه المنتخبين للمرة الثانية على التوالي خلال شهررين، والتي سبقت وجمعت بين الطرفينن في الشهر الماضي بنهائي كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

موعد مباراة مصر والسنغال

نجح المنتخب السنغالي في المواجهة الأخيرة من تحقيق الفوز على نظيره منتخب مصر، في لقاء النهائي من بطولة أمم إفريقيا، ليحصد أسود التيرانجا أول ألقابه على حساب أبناء النيل بركلات الجزاء.

يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره السنغالي في الجمعة المقبلة، في لقاء يجمع بين الطرفين في دور الذهاب من الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

قائمة السنغال لمواجهة منتخب مصر:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي "تشيلسي الإنجليزي" - ألفريد جوميس "رين الفرنسي" - سيني ديانج "كوينز بارك رينجرز الإنجليزي"

خط الدفاع: بونا سار "بايرن ميونيخ الألماني" - ساليو سيس "نانسي الفرنسي" - كاليدو كوليبالي "نابولي الإيطالي" - بابي أبو سيسي "أولمبياكوس اليوناني" - عبده ديالو "باريس سان جيرمان الفرنسي" - إبراهيما مباي "بولونيا الإيطالي" - عبد اللاي سيك "رويال أنتويرب البلجيكي" - فودي بالو توريه "ميلان الإيطالي" – يوسف سابالي "ريال بيتيس الإسباني".

خط الوسط: شيخو كوياتي "كريستال بالاس الإنجليزي" - بابي ماتار سار "ميتز الفرنسي" - بابي جاي "مارسيليا الفرنسي" - نامباليس ميندي "ليستر سيتي الإنجليزي" - إدريسا جانا جاي "باريس سان جيرمان الفرنسي" - مصطفى نيم "باريس إف سي الفرنسي" - مامادو لوم نداي "ديبورتيفو ألافيش الإسباني" - جوزيف لوبي "سوشو الفرنسي".

خط الهجوم: ساديو ماني "ليفربول الإنجليزي" - إسماعيلا سار "واتفورد الإنجليزي" - بامبا ديانج "مارسيليا الفرنسي" - كيتا بالدي "كالياري الإيطالي" - حبيب ديالو "ستراسبورج الفرنسي" - بولاي ديا "فياريال الإسباني" - فامارا دييدهو "ألانيا سبور التركي" - مامي بابا تيام "قيصري سبور التركي".