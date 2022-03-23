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قام الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور العدل القاضي عميد كلية الهندسة الأسبق ومدير عام المركز الهندسي بجامعة الأزهر، واللواء أيمن الدرديري رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بالجامعة، وأسامة توفيق مدير عام المدن الجامعية للطلاب بجامعة الأزهر، بتدشين منفذ لبيع السلع الغذائية لمنسوبي جامعة الأزهر بأسعار مخفضة ورمزية بالتعاون مع وزارة الداخلية "شركة امان"
يأتي ذلك في إطار توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوفير كافة احتياجات الأسرة المصرية من السلع الغذائية مع قرب استقبال شهر رمضان المبارك.
جدير بالذكر أن المنفذ يوجد به لحوم طازجه إنتاج اليوم، وزيت طعام بجميع الأنواع، وارز وسكر إضافة إلى مختلف انواع السلع الغذائية،
وقدم رئيس الجامعة التهنئة بحلول الشهر الكريم لجميع منسوبي الجامعة بالقاهرة والأقاليم.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس جامعة الأزهر يشهد تدشين مبادرة " كلنا واحد " بالتعاون مع وزارة الداخلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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