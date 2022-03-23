ابنة الفنان أحمد حلاوة : والدى فى حالة غيبوبة وادعوله

قالت هبة أبنة الفنان أحمد حلاوة أن الحالة الصحية لوالدها خطرة للغاية، وإنه يتواجد حاليا على جهاز تنفس صناعى، بالإضافة إلى دخوله فى حالة غيبوبة، وأضافت باكية:"يا رب الناس اللى كل شوية تكتب إنه مات ترتاح، والدى تعبان جدا ادعوله".

وكانت هبة أحمد حلاوة قد أكدت فى تصريحات تليفزيوينة سابقة إن حالة الفنان أحمد حلاوة مستقرة، ولكنه أبدى غضبه الشديد بعد الشائعات التى ترددت بشأن وفاته.

وأضافت ابنه الفنان أحمد حلاوة إن هناك كم محبة كبير شعرت به تجاه والدها من قبل الجماهير لم نتوقعه، وتابعت ابنة الفنان أحمد حلاوة : بابا الحمد لله بخير، وتجاوزنا مرحلة الخطر، وتخطى مرحلة وضعه بجهاز الأكسجين، والأمور في استقرار، موضحة أن فيروس كورونا دخل كل الأجهزة الحيوية بجسده ولكن الحالة مستقرة، وقريبا يخرج من المستشفى، ويكمل فترة النقاهة في البيت، وما يتناقل عن وفاته شائعات.