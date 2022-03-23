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الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للفريق عبدرب النبى حافظ والفريق عبد المنعم خليل

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تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنازة العسكرية لكل من الفريق عبد رب النبى حافظ رئيس أركان الجيش الأسبق، والفريق فخرى عبد المنعم خليل، قائد الجيش الثانى الميدانى الأسبق.

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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