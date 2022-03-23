أبوالغيط: العالم يمر بأخطر منعطف تاريخي منذ الحرب العالمية الثانية

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، أن الأزمة الأوكرانية أظهرت تأثيرا سلبيا على اقتصاديات دول العالم، معربا عن امنياته ألا تستمر تلك الأزمة.

وأضاف أحمد أبو الغيط، خلال كلمته التي ألقاها بمجلس الأمن اليوم الأربعاء، عرضتها فضائية “اكسترا نيوز”، : “نتمنى أن تتمكن القوى الدولية من التوصل إلى حلول وسلام يحقن الدماء ويحقق متطلبات الأمن للجميع”، مشيرا إلى أن النظام العالمي يمر بأخطر منعطف تاريخي منذ الحرب العالمية الثانية.

وأوضح الأمين العام للجامعة العربية، أن مجلس الأمن ينظر اليوم في مساءلة التعاون مع الجامعة العربية بينما يمر العالم بمراحل صعبة، مؤكدا أن الصراع يزداد بين القوى العالمية بما ينذر بمخاطر سياسية واقنتصادية وأمنية كبيرة.