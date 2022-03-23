السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريقين عبد رب النبي حافظ وعبدالمنعم خليل

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الجنازة العسكرية لكل من الفريق عبد رب النبى حافظ رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والفريق فخري عبد المنعم خليل، قائد الجيش الثاني الميداني الأسبق فى حرب أكتوبر المجيدة ورئيس هيئة تدريب القوات المسلحة الأسبق، واللذَين وافتهما المنية صباح اليوم بعد مسيرة عسكرية طويلة حافلة بالتضحية والفداء؛ لرفعة شأن وطننا الغالى مصر.

أقيمت الجنازة بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من قدامى القادة.

وقدَّم الرئيس عبد الفتاح السيسى واجب العزاء لأسرة الفقيدين الراحلين.