افصل واسمع.. خريطة الزحام المرورى والبدائل وأماكن الانتظار داخل الجراجات

جدة - نرمين السيد - وفى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامية شيماء حافظ والإعلامى محمد نشأت، المذاع على "الراديو 9090"، أكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وأوضح صابر أن الإسكندرية تشهد أحجام فى منزل كوبرى محرم بك، مرتفعة فى محور أبو قير عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة، داعيا إلى سلوك محور المحمودية لتخفيف الأحجام المرورية من غرب وشرق الإسكندرية.

ومن المحافظات الساحلية محافظة بورسعيد، حيث تم الدفع بسيارات الانتشار السريع برئاسة العميد محمد المصرى مدير إدارة مرور بورسعيد، وكافة الخدمات المرورية بمحيط محاور بورسعيد خلال فترة الذروة المسائية.

وفى الغربية، وجه العميد وائل حمودة مدير الإدارة العامة للمرور، الخدمات بتصفية أى كثافات متوقعة خلال اليوم خصوصا عند كوبرى فاروق للقادم من الطريق الزراعى والمتجه إلى مدخل طنطا، وطالب بسلوك شارع طه الحكيم.

وفى محافظة القليوبية، قال إن القادم من المؤسسة وشبرا الخيمة هناك بعض الكثافات بسبب أعمال توسعة الطريق الدائرى وكوبرى الدوران للخلف، حيث يفضل لكل الخارج من شبرا وداخل على محافظات الأقاليم يستخدم محور بنها الحر.

وفى محافظة الجيزة، نوه صابر بوجود بعض الأحجام بكورنيش العجوزة، حيث يفضل سلوك شارع الجامعة وشارع السودان.

ونبه صابر على أن اللواء محمد لبنة مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

ونصح محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو9090"، كل الخارج من القاهرة ومتجه إلى الجيزة يتجنب كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، وسلوك كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

كما نصح القادمين من أكتوبر بسلوك محور روض الفرج بدلا من محور 26 يوليو.

وفى محافظة القاهرة، أكد أن الأحجام المرورية مرتفعة فى محاور الكورنيش للقادم من الساحل والمتجه لوسط المدينة، لذا يفضل سلوك شارع شبرا.

كما لفت إلى وجود أحجام بكوبرى الأزهر وشارع بورسعيد ومنطقة العتبة، لذا يفضل سلوك نفق الأزهر، أو شارع كلوت بك.

وفى محافظة القاهرة، أوضح أيضا وجود كثافات ظهرت أعلى كوبرى الفنجرى وطالب باستخدام لطفى السيد.

أما خدمة الجراجات الخالية، فنوه إلى أن الأماكن الخالية بجراج عمرو مكرم وصلت إلى 253، والعتبة 321، وجراج التحرير 901، والأوبرا 160 مكان خالى.