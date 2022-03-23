عاجل-السيسى يتقدم جنازة الفريق عبدرب النبى حافظ والفريق فخرى عبدالمنعم خليل

جدة - نرمين السيد - تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الجنازة العسكرية لكلا من الفريق عبدرب النبى حافظ رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والفريق فخرى عبدالمنعم خليل قائد الجيش الثانى الميدانى الأسبق فى حرب أكتوبر المجيدة ورئيس هيئة تدريب القوات المسلحة الأسبق، واللذان وافتهما المنية صباح اليوم بعد مسيرة عسكرية طويلة حافلة بالتضحية والفداء لرفعة شأن وطننا الغالى مصر.





وأقيمت الجنازة بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوى فى التجمع الخامس بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من قدامى القادة. وكان الفقيدان الراحلان قد شغلا العديد من المناصب والوظائف العسكرية وسطرا أسمائهما بأحرف من نور فى سجلات العسكرية المصرية خلال مدة خدمتهما فى صفوف القوات المسلحة ليكونا خير مثال يحتذى به فى التفانى والإخلاص فى العمل من أجل رفعة الوطن. وقدم الرئيس عبدالفتاح السيسى العزاء لأسرة الفقيدين الراحلين.

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