/687682/مران-الزمالك- تدريبات-بدنية-وتعليمات-خاصة-من-فيريرا-وجلسة-مطولة

خاض لاعبوا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباتهم اليوم الأربعاء، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي في ميت عقبة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقام جوسفالدو فيريرا بتقسيم اللاعبين لمجموعتين خلال المران كما هو المعتاد منه، وتولى البتغالي بجانب أحمد عبد المقصود العمل على المجموعة الأولى، كما تابع أسامة نبية وروي أجواش المجموعة الثانية.

ودون مساعدين فيريرا بعض الملاحظات خلال تلك الفقرة ليعرضوها على البرتغالي، ليتم العمل على نواقص الفريق خلال الفترة القادمة.

تدريبات بدنية

وخصص فيريرا فقرة بدنية للاعبين كانت مدتها 30 دقيقة من أجل رفع المعدل البدني للاعبين خلال الفارة القادمة، وتولى تدريبهم أندريه فيليب سوزا مدرب الأحمال خلال تلك الفترة.

اجتماع فيريرا مع جهازه الفني

وعقد فيريرا جلسة مع مساعديه، تحدث معهم فيها لوضع برنامج تدريبي خلال الفترة القادمة، على الشق الفني والبدني، ليعود اللاعبين بعد فترة التوقف بأفضل شكل.

ويستعد الزمالك لملاقاة ساجرادا الأنجولي ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وودع الزمالك البطولة بشكل رسمي من الجولة الرابعة بعد الخسارة أمام الوداد المغربي بهدف نظيف على ستاد القاهرة، بينما نجح الوداد وبترو أتليتكو في الصعود بشكل رسمي منذ الجولة قبل الماضية.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

يخوض فريق بيراميدز ضد الزمالك يوم 6 أبريل المقبل بإستاد الدفاع في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر.

تقام مباراة المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة عشر.

تقام مباراة الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء 12 أبريل على ستاد القاهر الجولة الرابعة عشر.

الاتحاد والزمالك يوم 19 أبريل بإستاد الإسكندرية في الجولة الخامسة عشر.

الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر.

يخوض فريق ايسترن كومباني والزمالك يوم 1 مايو باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشر.

مرتضى منصور عن قضايا ممدوح عباس والخطيب

مرتضي منصور: ممدوح عباس عنده 13 مليار دولار، 36 فيلا فى اسبانيا، وبيطلع يكدبني، و18 شركة، طب أتبرعوا للنادي عيزين نجدد لحد، حد منكم يجبلنا مثلاً 50000 ألف جنية، لكن احنا شطرين بس أنا زملكاوي”.

وتابع: أنا عمري ماهقول كلمة تسيئ فى القضاء المصري العظيم، إللي أنا كنت بنتمي ليه.

ووأصل:” لكن اللي بيحصل زاد عن حدوه، انا بحضر جميع المحاكم وباخد براءة علشان مفيش قضاية وانا قولت أن أنا مش خط أحمر ولا الخطيب، لكن أنا باخد حقي بالقانون احنا قدمنا مذكرة فيها كل حاجة وهناخد حقنا بالقانون علشان دي بلد قانون”.

وأردف:”انا مش فاضي عندي تجديد عقودة للاعبي الفريق، وللطائرة والسلة وفتح منشات، وبصراحة الدولة بقدر المستطاع بتساند مش بفلوس بس بتساند، وانا خصلت المحكمة وعندي محكمة بكرة ويوم الخميس بس معنديش مشكلة بس انا بقول للخطيب عيزك تتعامل زي مانا بتعامل”.

واستكمل”ومش هقول الخطيب خط أحمر ومش هقول أسم إللي قال كده، لكن أحنا لية بنستفز جمهور الزمالك هو مش مرتضي بمثلهم”.