متأثرًا بفيروس كورونا.. مصطفى درويش يعلن وفاة الفنان أحمد حلاوة عن عمر يناهز 73 عامًا

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توفى اليوم الفنان القدير أحمد حلاوة عن عمر يناهز 73 عام، متأثرًا بفيروس كورونا المستجد من الدرجة الأخيرة، والذي جاء خبر وفاته كالصاعقة على محبيه، وكانت حالته حرِجة في آخر أيامه في المستشفى.

دوت الخليج يرصد لكم وفاة الفنان أحمد حلاوة عن عمر يناهز 73 عام، بعد إصابته بفيروس كورونا من الدرجة الآخيرة.

وفاة أحمد حلاوة

نشر أحد أفراد عائلة الفنان أحمد حلاوة خبر وفاته بعد وجوده في المستشفى خلال الأيام القليلة الماضية، نظرًا لإصابته بدرجة أخيرة من فيروس كورونا المستجد.

آخر أعمال أحمد حلاوة

وكان قدد انضم مؤخرًا أحمد حلاوة لطاقم عمل حكاية “البحث عن فتيحة”، والتي تعبتر حكاية من ضمن حكايات مسلسل “حد فاصل”.

معلومات عن الراحل أحمد حلاوة

اسمه بالكامل أحمد صلاح رجب رمضان حلاوة، ومشهور باسم أحمد حلاوة وهو من مواليد 7 يناير عام 1949.

وهو ابن شقيق الممثل فايز حلاوة، وقد حصل أحمد حلاوة على شهادة البكالوريوس في الهندسة تخصص اتصالات عام 1969، كما حصل على شهادة دبلوم معهد ليوناردو دافينشي “القاهرة” تخصص ديكور، وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية تخصص تمثيل وإخراج من أكاديمية الفنون بالقاهرة عام 1973، ولم يتوقف عند هذا الحد بل حصل على دبلوم الدراسات العليا في المعهد العالي للفنون المسرحية تخصص إخراج عام 1990، وحصل على درجة الدكتوراه في فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحي والسينما ببوخارست في رومانيا، والتي كان موضوعها “تقنيات إخراج الكوميديا في المسرح المصري المعاصر” عام 1994، وكان يقوم بتدريس المسرح في كلية الآداب جامعة حلوان.

أعمال الراحل أحمد حلاوة

كان للفنان أحمد حلاوة تاريخ حافل بالأعمال الفنية، منها الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، والأفلام مثل: شاومينج، البعض لا يذهب للمأذون مرتين، الرجل الأخطر، عيش حياتك، بيكيا، جدو نحنوح، نورت مصر، آخر ديك في مصر، حليمو أسطورة الشواطئ، سمكة وصنارة، بث مباشر، الهرم الرابع، عسل أبيض، الحرب العالمية الثالثة، هو فيه كده، رد فعل، إيي يو سي، أمن دولت، والعديد من الأفلام الأخرى.

والمسلسلات مثل: ورا كل باب ج 2، النمر، الاختيار 2، ضل راجل، هجمة مرتدة، قوت القلوب 2، شقة فيصل، ابن أصول، البرنسيسة بيسة، أفراح إبليس 2، الكابتين عزوز 2 والعديد من المسلسلات الأخرى. والمسرحيات مثل: طرائيعو، دستور يا أسيادنا، إيزيس، محترم لمدة شهر، كلام فارغ.