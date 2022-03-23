/687675/خلايا-النحل--البرلمان-ورئيسه-ونوابه-في-حالة-نشاط-مفرط-لمناقشة-القضايا-المصيرية

يملك مجلس النواب المصري المقومات التاريخية التي تجعل منه أحد أهم وأعرق المؤسسات الوطنية، ليس بالداخل المصري فقط، وإنما على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط، ففي خلال الفترات شديدة الأهمية كالتي يعيشها العالم أجمع والدولة المصرية أيضا، يبرز دور البرلمان المصري بجهود فائقة لصالح الوطن والمواطن.

يرصد دوت الخليج في تقريره التالي، تصدي نواب البرلمان لمجموعة من الأدوار الهامة، والتي أبقوا أنفسهم من خلالها في حالة إطلاع دائم على متطلبات المواطنين، سواء خلال الجلسات العامة أو اللجان النوعية، وحتى أثناء توقفها من خلال الجولات الميدانية والمشاركات الرفيعة للمستشار الدكتور حنفي جبالي في الفعاليات البرلمانية الدولية.

الأداء المشرف

يبذل أعضاء مجلس النواب جهودا كبرى خلال أيام انعقاد الجلسات العامة، والتي تمتد بالساعات في نقاشات شديدة الأهمية حول قوانين مصيرية تتعلق بالاقتصاد والتنمية والعمران والإصلاح السياسي والتشريعي، بخلاف العشرات من اجتماعات اللجان النوعية فائقة الأهمية ومايدور خلالها من مواجهات بين نواب البرلمان ومسؤولي الحكومة.

ينعكس هذا الأداء على حياة المواطنين، من خلال إعمال الدورالرقابي والتشريعي والخدمي، الذي يتواصل من خلال مجموعة من الوجوه والقامات الوطنية، ويأتي في مقدمتهم رئيس مجلس النواب المستشار دكتور حنفي جبالي، صاحب الشخصية الصارمة والعطاء الوطني الوفير، ويعاونه في تأدية تلك الأدوار ممثلو الأغلبية وفرسان تنسيقية الأحزاب والسياسيين، مع كوكبة من النواب المخضرمين تحت القبة.

دأب بلا انقطاع

في خلال أيام توقف الجلسات العامة لمجلس النواب، لايهدأ رئيسه ولا أعضاءه، فتجد أن المستشار دكتور حنفي جبالي، ينظم مجموعة من اللقاءات الموسعة، في إطار فعالياته التي يعقدها على هامش المشاركة في أعمال الجمعية الـ 144 للإتحاد البرلماني الدولي والمُنعقدة في إندونيسيا.

ويأتي نشاط رئيس مجلس النواب الذي يمثل واجهة مشرفة للدولة المصرية، في إطاره السليم لتقوية أواصر العلاقات مع كافة دول العالم بما يعود على الدولة المصرية بالنفع المباشر، وأحدث تلك النشاطات والتصريحات، تأكيدات المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على تقديره التام للزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين مصر ومختلف البلدان على كافة الأصعدة والمستويات، خاصة على الصعيد البرلماني، مُشدداً على ضرورة العمل على تفعيل الشراكة التعاونية الشاملة وتحقيق المصالح المُشتركة.

جولات ميدانية

لايدخل نواب البرلمان في حالة عطلة أو إجازة برلمانية في أي من الأوقات التي تتوقف خلالها نشاطات الجلسات العامة، والدليل على ذلك انعقاد اللجان المحلية والتشريعية لمناقشة موضوعات فائقة الأهمية اليوم، بخلاف جولات ميدانية موسعة للجان المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصحة، والتي تمتد طوال محافظات الجمهورية.

ويقوم رئيس لجنة المشروعات الصغيرة النائب محمد كمال مرعي، بجهد فائق على مدار العام البرلماني، واليوم استعرض مع عدد من أصحاب المشروعات الصغيرة، بحضور محافظ الغربيه عدد من المعوقات التي تواجههم في العديد من المجمعات الصناعيه وعلي رأسها مجمع المحلة الصناعي بمحافظة الغربية ، سواء الخاصه بانخفاض الجهد الكهربائي ، او إنارة الشوارع أو بدء تطبيق الضرائب والايجار في حين أنهم لم يبدءو النشاط من الأساس.