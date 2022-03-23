إيرين سعيد لـ دوت الخليج: الرئيس السيسي يحرص على إشراك المرأة فى بناء الجمهورية الجديدة

/687674/إيرين-سعيد-لـ-تحيا-مصر-الرئيس-السيسي-يحرص-على-إشراك-المرأة-فى-بناء-الجمهورية-الجديدة

قالت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه مقاليد الحكم في مصر وعد المرأة المصرية، بأن تأخذ كامل حقوقها، موضحة أن التمكين الذي حصلت عليه المرأة فى عهد الرئيس السيسي ، أعاد التوازن للمجتمع من خلال حرصة على مشاركة المرأة فى بناء الجمهورية الجديدة.

دوت الخليج

إيرين سعيد لـ دوت الخليج: الرئيس السيسي يحرص على إشراكم المرأة فى بناء الجمهورية الجديدة

وقالت النائبة إيرين سعيد، أن لأول مرة فى التاريخ أن تصبح المرأة المصرية قاضية بمجلس الدولة، ووكيلة للنيابة العامة، إضافة إلى حصولها على نسبة كبيرة للتمثيل فى مجلسي النواب والشيوخ، إضافة إلى تولي المناصب القيادية فى مختلف مؤسسات الدولة ، حيث صبحت مستشارة للرئيس، ووزيرة، ومحافظة، ونائبة للمحافظ، فضلا عن توليها رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وكانت النائب إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، شاركت فى إحتفالية تكريم السيدات المصريات والأم المثالية”، بحضور السيدة انتصار السيسي قرينته، والدكتورة هالة السعيد، وززيرة التخطيط، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا ممرسي، رئيس المجلس القومي للمراة،وعدد من الشخصيات النسائية فى مختلف ومؤسسات الدولة، وعدد من نائبات الشعب بمجلس النواب.

ووجه الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم ، فى الاحتفالية، الحكومة بإتخاذ عدد من التشريعات لتعزيز مكانة المرأة وتمكينها وحمايتها، موضحا أن الدولة تعول على قوة المرأة وحكمتها فى انجاح المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى يستهدف الأرتقاء بحياة المواطن والمجتمع بإكماله، مؤكدا أن قوة المرأة المصرية هتى التى صنعت مجد هذا الوطن وهى رمز العطاء والتفانى فى المجتمع المصرى.

وأوضح الرئيس السيسي، أنه أتخذ عهد على نفسه منذ توليه مسئولية الوطن، لحصول المرأة المصرية على المكانة التى تستحقها فى هذا المجتمع ، قائلا إننى على العهد والوعد ببذل كل ما فى وسعى لمواصلة الدعم وتمكين المرأة المصرية وحمايتها ايمانا بدورها الفعال فى بناء المجتمع.