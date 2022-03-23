/687673/هاني-شاكر-بطولة-الدوري-المصري-تدار-بالكيف-لصالح-فريق-معين

تحدث الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، حول الأحداث الأخيرة داخل الكرة المصرية.

وقال هاني شاكر في تصريحات إذاعية: " بطولة الدوري المصري أصبحت تدار بالكيف، لصالح فريق معين على حساب الجميع".

وأكمل: " أين بطولة كأس مصر العام الماضي الذي لم يتم إستكمالها، لماذا التعنت الواضح ضد الزمالك، لو هناك فرق أخرى كانت تأهلت للأدوار النهائية لتم استكمال البطولة فوراً، ولا حديث عن إلغائها".

هاني شاكر يهاجم اتحاد الكرة

وأردف: " أصحاب المناصب في اتحاد الكرة لديهم رغبة في عدم إقامة كأس مصر العام الماضي وإلغاء البطولة، لصالح من ما يحدث في الكرة المصرية، نريد تحقيق العدالة فقط".

ويستعد الزمالك لملاقاة ساجرادا الأنجولي ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وودع الزمالك البطولة بشكل رسمي من الجولة الرابعة بعد الخسارة أمام الوداد المغربي بهدف نظيف على ستاد القاهرة، بينما نجح الوداد وبترو أتليتكو في الصعود بشكل رسمي منذ الجولة قبل الماضية.

الزمالك ينعي والد حسام غريب رئيس جهاز كرة اليد

نعي نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وأعضاء مجلس الإدارة ببالغ الحزن والأسى والد حسام غريب رئيس جهاز كرة اليد بالقلعة البيضاء الذي وافته المنية.

تصريحات فيريرا

وتحدث جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، عقب أنتهاء مباراة الفارس الأبيض أمام بترو أتليتكو، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال فيريرا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "المشكلة اليوم كانت في إنهاء الهجمات، وهذا ما وضح للجميع، كنا نصل للمرمى ولكن يوجد مشكلة أمام المرمى سنقوم بحلها خلال الفترة القادمة".

وأضاف: "هذه هي النتيجة في الاخير، وأشتغلت مع اللاعبين بعد الخسارة في الأسبوع الماضي، عملنا خلال أسبوع وحاولنا تطبيق ما تدربنا عليه ووصلنا لتنفيذ عدة تعليمات التي قُمت بتديب اللاعبين عليها".

وزاد: " في المباريات القادمة الفريق سيكون أقوى، لدينا هدف وهو تحقيق البطولات سنعمل عليه الفترة القادمة".

وأردف: "رسالتي للاعبين انه بعد الهزيمة من الوداد لعبنا لقاء اليوم، بجودة عالية أمام بترو اتليتكو وذلك يعطينا الامل في العودة بقوة خلال الفترة القادمة".

وأختتم قائلاً: "الأداء في مواجهة بترو أتليتكو مبشر ويمنحنا الثقة والطمأنينة، لأن لدينا أهداف نسعى لتحقيقها في الفترة القادمة".