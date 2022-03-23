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رسالة دكتوراة في أزهر أسيوط حول «صور الذكرى في رثاء الزوجة»

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حصلت الباحثة إيمان إسماعيل عبدالدايم المدرس المساعد في كلية البنات الإسلامية بأسيوط، على درجة الدكتوراة في البلاغة والنقد من كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف بأسيوط.

دوت الخليج 

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رسالة دكتوراة في أزهر أسيوط حول "صور الذكرى في رثاء الزوجة”

حملت الرسالة عنوان "صور الذكرى في رثاء الزوجة بين خليل السكاكيني وعبدالرحمن صدقي ورابح لطفي جمعة، دراسة تحليلية بلاغية موازنة".

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تكونت لجنة المناقشة والحكم من  أ. د عبدالجواد محمد عكاشة أستاذ البلاغة والنقد بالكلية (مشرفا)، وأ. د صلاح أحمد رمضان، أستاذ البلاغة والنقد ووكيل كلية البنات الإسلامية بأسيوط، وأ. د صلاح محمود علي شحاتة أستاذ البلاغة والنقد ووكيل كلية البنات الإسلامية بأسيوط الأسبق، وأ. د فاطمة محمد المهدي أستاذ البلاغة والنقد ووكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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