أحمد حجازي لـ دوت الخليج:الدولة تسعي لتصدير الهيدرجين الأخضر للعالم كصديق للبيئة

/687669/أحمد-حجازي-لـ-تحيا-مصرالدولة-تسعي-لتصدير-الهيدرجين-الأخضر-للعالم-كصديق-للبيئة

قال النائب أحمد حجازي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن أقامة مشروع الهيدرجين الأخضر في مصرستستفيد منة الدولة استفادة كبيرة جدا،لافتا إلى أن الدولة المصرية تتسارع من أجل تصدير مادة الهيدرجين الأخضر الي كافة الدول وأن الدولة تسعي لتوفير طاقة نظيفة صديقة للبيئة.

دوت الخليج

استفادة الدولة المصرية من مشروع الهيدرجين الأخضر

وأكد حجازي في تصريحات خاصة لتحيا مصر، أن العالم يتسارع من أجل أنتاج الهيدرجين الأخضر والاستغناء عن الوقود الإحفوري، مضيفا أن الوقود الإحفوري تسبب في مشاكل كارسية علي الارض مثل الاحتباس الحراري وإنبعاث الكربون في الهواء لاكن الهيدرجين الأخضر أحد مصادر الطاقة النظيفة المتجددة .

وأشارعضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بأن الهيدروجين عنصر من عناصر المياه يتم فصله بالتحليل الكهربائي، لافتا بأنمصر تعمل بإجتهاد فى هذا المجال وإنتاج الهيدرجين الاخضر مضيفا بأن الدولة تمتلك ما يقترب من 5800 ميجا وات وفي قابلية للزيادة مع الوقت، مؤكدا أن الدولة المصرية تنفذ خطه بالفعل للإستفادة من الطاقة المتجددة مع الخبرات العالمية مثل ألمانيا وبلچيكا والمأمول ولافتا أن تكون مصر واحدة من الرواد فى هذا المجال عالميا، لأن الإرادة السياسية حريصة على خلق بيئة ومناخ يليق بالإنسان والإنسانية بوجه عام.

الفوئد التي تعود علي الدولة المصرية من مشروع الهيدرجين الأخضر

وثمن النائب أحمد حجازي بالفوايد أنشاء هذا المشروع سوف يتم القضاء بشكل كبير علي الانبعاسات الكربونية وايضا سهولة نقلة في الأماكن التي تتوفر فيها توليد طاقة متجددة وإيضا انتاج طاقة نظيفة وصديقة للبيئة وإيضا سوف تستخدم في الوقود، و سال تبريد ، أضافة إلى الاعتماد علية كمواد خام لصناعة تقنيات التحليل الكهربائي، يعمل علي التقليل من انبعاس غاز ثاني اكسيد الكربون الذي يتسبب في الاحتباس الحراري .

رئيس الوزراء يناقش إقامة مشروع الهيدرجين الأخضر

تم عقد اجتماع لرئيس الوزراء، أمس أكد خلاله اهتمام الدولة بمشروعات الهيدروجين الأخضر، مضيفا إلى أن هناك عروض كثيرة مقدمة من شركات عالمية متخصصة في هذا المجال، مأكداعل سرعة دراسة هذه العروض وإعداد مذكرات تفاهم لتوقيعها مع الشركات الجادة والجاهزة لإقامة هذا المشروع داخل الدولة المصرية .