أمير المصري في كواليس مسلسل ممكن نرجع برفقة مريم الخشت (صورة)

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بدأ الفنان أمير المصري تصوير مسلسل ممكن نرجع، المأخوذ عن المسلسل الأمريكي المعروف Crazy Ex-Girlfriend، والذي يقدم فيه دور البطولة بشخصة تُدعى "عمرو"، ويعاني من أزمة عاطفية ناتج حبه لفتاه من طرف واحد.

دوت الخليج يرصد بدء تصوير مسلسل ممكن نرجع بطولة النجم أمير المصري

أمير المصري ومريم الخشت في مسلسل ممكن نرجع

أظهرت صورة تجمع كل من أمير المصري والفنانة الشابة مريم الخشن، عن مدى التفاهم والانسجام بينهما في كواليس تصوير مسلسل ممكن نرجع، والمسلسل من بطولة كل من أمير المصري، مريم الخشت وآدم الشرقاوي وهذا هو التعاون الأول بينهم، وهو من تأليف عمرو مدحت، وإخراج جو بو عيد.

ترشيح أمير المصري لجائزة أفضل ممثل

ترشع النجم المصري العالمي أمير المصري إلى جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ28 للحفل الخاص بجمعية Chlotrudis للسينما المستقلة، عن فيلمه Limbo الذي يلعب فيه دور البطولة، ويتنفس المصري على هذه الجائزة مع كل من النجم نيكولاس كيدج، والنجم بيندكت كامبرباتش، وسبق وحصل المصري على جائزة البافتا اسكتلندا BAFTA Awards Scotlandعن دوره في نفس الفيلم كأفضل ممثل.

أعمال الفنان أمير المصري

عُرض له في الفترة الأخيرة قصة النضارة البيضا في مسلسل نصيبي وقسمتك على قناة ON، إلى جانب منصة Watch IT التي تحكي خلال حلقاتها القليلة قصة شاب مصري مخترع عشا فترة من الزمن في الولايات المتحدة الأمريكية، ورجع من هناك باختراعه الجديد الذي عبارة عن نضارة بيضاء تظهر هل الشخص الذي يتحدث كاذب أم صادق، وشارك أمير المصري بطولة هذا العمل كل من أحمد صيام، سما إبراهيم، كارولين عزمي وآخرين، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار.

كما يُعرض له فيلم ريتسا في السينمات المصرية هذه الفترة، والذي تربع على قائمة البحث الخاصة بمنصة شاهد VIP بمجرد نزوله عليها، ويشارك في البطولة مع كل من محمود حميدة، أحمد الفيشاوي، عائشة بن أحمد، مريم الخشت وكارولين عزمي، وهو من تأليف معتز فتيحة إخراج محمد يسري.

أعمال أمير المصري القادمة

ينتظر الفنان أمير المصري إنطلاق مسلسل Rogue Heroes في بريطانيا، كما يُعرض له حاليًا أحدث أعمال البريطانية من خلال منصة نتفليكس، وهو مسلسل The One، ويقدم فيه دور بنجامين العامل في شركة من شركات الأدوية، وله صديقة تُدعى ريبيكا الذي يعتبرها أكثر من صديقة.