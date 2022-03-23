/687664/حسام-الجريدلي-يتعاون-مع-محمد-رمضان-في-عمل-غنائي-جديد

كشف الملحن حسام الجريدلي عن استعاداده للتعاون مع الفنان محمد رمضان من خلال عمل غنائي جديد من المقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة، ولكنه لم يعلن تفاصيل خاصة به حتى الآن.

دوت الخليج يرصد أحدث الأعمال الغنائية للملحن حسام الجريدلي

ويستعد الجريدلي أيضا بجانب تعاونه مع الفنان محمد رمضان لطرح أغنية وطنية بعنوان «مصر الأمان» وذلك في شهر إبريل المقبل تزامنا مع عيد تحرير سيناء، وهي من كلمات الشاعر بهاء صلاح، ألحان حسام الجريدلي، وتوزيع موسيقى مجدي علي.

ومن المقرر طرح أغنية "مصر الأمان"، على طريقة الفيديو كليب الذي يقوم على عدد من المناطق في مصر توضح جمال وتاريخ البلد، وذلك عبر حساب الجردلي بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

محمد رمضان في السباق الرمضاني 2022

من ناحية اخرى، يشارك الفنان محمد رمضان في السباق الرمضاني 2022، بمسلسل «المشوار» الذي روج له بطرق مختلفة وشيقة عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهو من بطولة دينا الشربيني، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد سعيد عبد الغنى، خالد أنور، خالد كمال، ، كارولين خليل، محمد عز، ندا موسى، محمود الليثى، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، محسن منصور، أحمد كمال وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

ومن المقرر عرض العمل على قناة «DMC»، وdmc دراما فضلًا عن منصة «Watch it» الرقمية، بدون فواصل إعلانية، وسيحقق العمل كسابقيه عدد من النجاحات المختلفة في دراما رمضان هذا العام.

وكانت آخر أعمال محمد رمضان الدرامية مسلسل «موسى» وتم عرضه في رمضان الماضي، و دارت أحداثه في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الـ20، خلال فترة الاحتلال البريطاني لمصر، وتسلط الضوء على شخص من الصعيد توفي والده منذ صغره، ليتحمل مسؤولية أشقائه ويواجه العديد من الأزمات، ويتولى جد الشاب تربيته على حب الوطن والتضحية، لتظهر مجموعة فدائية تقوم بأعمال ضد الاحتلال الإنجليزي في الصعيد، إلا أنّ حياته تنقلب رأسا على عقب، بعد لقائه بإحدى السيدات وانتقاله للعيش في القاهرة، حيث يعمل في التجارة ويصبح من أهم الشخصيات في البلاد.