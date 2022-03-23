/687659/بريلين-هناك-العديد-من-الحروب-لم-تتحدث-عنها-الفيفا-واستبعاد-روسيا-عنصرية

علق الإسباني هيكتور بيليرين الظهير الأيمن لفريق ريال بيتيس، المعار من صفوف نادي آرسنال الإنجليزي، على قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم على حرب روسيا وأوكرانيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تزداد حالة المناوشات بين روسيا وأوكرانيا كل يوم عن الذي يسبقه، وتعليق الاتحاد الدولي لكرة القدم عليها، بإستبعاد الأندية الروسية من بطولات الفيفا والمنتخب من كأس العالم.

تصريحات هيكتور بيليرين

وقال هيكتور بيليرين لاعب آرسنال السابق وريال بيتيس الحالي معلقاً عن حرب روسيا وأوكرانيا: "لا أعرف لماذا نهتم بهذه الحرب أكثر من حروب غيرها".

وأضاف بيليرين: "ربما نهتم " أوروبا" بتلك الحرب لأنهم يشبهوننا أو قريبون منا أو لأنها ستؤثر علينا".

وواصل: "رأينا حرباً في عدة دول حول العالم خصوصاً الشرق الأوسط لم يتكلم عنها أحد، من مختلف المنظمات العالمية".

وعن استبعاد روسيا من كأس العالم: "الآن روسيا لا تشارك بكأس العالم، وأرى في الموضوع بعض العنصرية".

لجنة التحكيم الرياضي بالفيفا

وأعلنت لجنة التحكيم الرياضية بالاتحاد الدولي لكرة القدم في الثامن عشر من مارس الجاري، على إعتماد قرار إستبعاد المنتخب الروسي من مونديال قطر 2022.

كما أسفرت على اتخاذ قرار استبعاد الأندية الروسية من البطولات الأوروبية والدولية التابعة لمنظمة الاتحاد الدولي لكر القد "فيفا".

جاء استبعاد المنتخب الروسي من بطولة كأس العالم 2022 قطر، بعد الهجومي العسكري على أوكرانيا، وسقوط العديد من القتلى أثناء الحرب، ويأتي استبعاد روسيا من أجل التضامن للشعب الأوكراني من قبل المنظمات الرياضية.

موقف منتخب روسيا في تصفيات كأس العالم

ويتواجد المنتخب الروسي في ملحق تصفيات كأس العالم 2022، بجانب كلا من " منتخب السويد، وجمهورية التشيك، وبولندا.

وأصدر الاتحاد السويدي، والتشيكي، والبولندي بيان مشترك على رفضهم بقيام مباريات في الأراضي الروسية في منافسات ملحق أوروبا المؤهل لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

يلتقي منتخب روسيا مع بولندا في الدور الأول من الملحق، ويواجه الفائز من الطرفين الفائز من مواجهة السويد وجمهورية التشيك، لحسم بطاقة التأهل لمونديال قطر .

وجاء في البيان المشترك بين الثلاثي: "لا ينبغي أن تقام المباريات الفاصلة لكأس العالم 2022 والمقرر إقامتها في الفترة من 24 إلى 29 مارس على الأراضي الروسية ولا تنوي هذه المنتخبات السفر إلى روسيا".