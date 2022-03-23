/687652/الفيفا-يطلق-طرح-تذاكر-مباريات-كأس-العالم-2022-قطر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن طرح تذاكر مباريات بطولة كأس العالم 2022 قطر، والتي تنطلق من الـ 11 من نوفمبر القادم، حتى الثامن عشر من ديسمبر القادم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكشف بيان فيفا عن طرح تذاكر الدفعة الثانية حتى ظهر الثلاثاء 29 مارس قبل ثلاثة أيام فقط من قرعة منافسات المونديال.

وتعتبر حجز تذاكر مباريات كأس العالم 2022 قطر، هذه هي الفرصة الأخيرة للجماهير لحجز التذاكر الخاصة بهم قبل القرعة المقرر لها الجمعة 1 من شهر أبريل الجاري.

كأس العالم 2022

ويشارك في بطولة كأس العالم 2022 قطر، 22 منتخب من حول العالم، والتي لم تحسم بعد المقاعد المتأهله، بعد حسم 12 مقعد من أوروبا وأمريكا الجنوبية.

وتأتي قرعة كأس العالم 2022 في أول أبريل القادم، على الأراضي القطرية، بعد نهاية التصفيات المؤهلة للبطولة وحسم المقاعد المشاركة من مختلف قارات العالم.

وأعلنت لجنة التحكيم الرياضية بالاتحاد الدولي لكرة القدم في الثامن عشر من مارس الجاري، على إعتماد قرار إستبعاد المنتخب الروسي من مونديال قطر 2022.

حرب روسيا وأوكرانيا تبعد المنتخب والأندية من بطولات الفيفا

كما أسفرت على اتخاذ قرار استبعاد الأندية الروسية من البطولات الأوروبية والدولية التابعة لمنظمة الاتحاد الدولي لكر القد "فيفا".

جاء استبعاد المنتخب الروسي من بطولة كأس العالم 2022 قطر، بعد الهجومي العسكري على أوكرانيا، وسقوط العديد من القتلى أثناء الحرب، ويأتي استبعاد روسيا من أجل التضامن للشعب الأوكراني من قبل المنظمات الرياضية.

ويتواجد المنتخب الروسي في ملحق تصفيات كأس العالم 2022، بجانب كلا من " منتخب السويد، وجمهورية التشيك، وبولندا.

وأصدر الاتحاد السويدي، والتشيكي، والبولندي بيان مشترك على رفضهم بقيام مباريات في الأراضي الروسية في منافسات ملحق أوروبا المؤهل لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

منتخب روسيا في ملحق تصفيات كأس العالم قبل استبعاده

يلتقي منتخب روسيا مع بولندا في الدور الأول من الملحق، ويواجه الفائز من الطرفين الفائز من مواجهة السويد وجمهورية التشيك، لحسم بطاقة التأهل لمونديال قطر .

وجاء في البيان المشترك بين الثلاثي: "لا ينبغي أن تقام المباريات الفاصلة لكأس العالم 2022 والمقرر إقامتها في الفترة من 24 إلى 29 مارس على الأراضي الروسية ولا تنوي هذه المنتخبات السفر إلى روسيا".