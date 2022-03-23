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نشرة أخبار الفن: طرد سيد رجب لزوجته.. دفاع خيري رمضان عن محمد الأمين في المحكمة.. والموت يفجع مجدي الهواري

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ياسمين حمادة 0 تبليغ

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/687671/نشرة-أخبار-الفن-طرد-سيد-رجب-لزوجته-دفاع-خيري-رمضان-عن-محمد-الأمين-في-المحكمة-والموت-يفجع-مجدي-الهواري

شهد المجال الفني اليوم الأربعاء الموافق له 23 مارس، العديد من الأحداث المهمة المثيرة للجدل بين أزمات في حياة الفنانين ودخول الموت في حياة أحد المشاهير وكل هذا نرصده لكم في نشرة أخبار الفن.

دوت الخليج يجمع لكم أهم ما طرأ على الوسط الفني في مصر والوطن العربي في هذه النشرة

طردها من بيت الزوجية.. زوجة سيد رجب تكشف أسرار صادمة

كتبت زوجة سيد رجب عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “خلف الكواليس مع ابو العروسه.. سيد رجب يطردني من بيتنا في دهشور وينكر أن لي أية حقوق فيها .. في البداية لم تكن لي رغبة في عرض الأمور على الرأي العام بهذا الشكل، ولكنني الآن أود أن أحكي قصتي مع سيد رجب، فهو لا يمكن.. الرجل الذي تزوجته ووثقت به”.

وأضافت كيكي ميلسون زوجة سيد رجب: “منذ عدة أيام ذهبت إلى منزلي في دهشور للتأكد من أن كل شئ على مايرام، لاستقبال بعض الأصدقاء في اليوم التالي، غير أنني فوجئت بمنعي من الدخول، فقد أحضر سيد رجب بعض أفراد الأمن وأمرهم بمنعي من دخولي إلى مزرعتي وبيتي بها.. اتفقنا أنا وسيد رجب على الانفصال بشكل ودي دون طلاق حتى يستمر التأمين الصحي الخاص بي والإقامة في مصر”.

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خيري رمضان يساند محمد الأمين في تهمة الإتجار بالبشر وهتك العرض

ظهر المتهم محمد الأمين في قفص الاتهام مرتدي كمامة سوداء وترينج شتوي من اللون أبيض كما حضر إلى مقر المحكمة وسط حراسة مشددة استعدادا لبدء الجلسة، ووصل الإعلامي خيري رمضان، وأسرة محمد الأمين وعلى رأسهم ابنته الكبرى لمساندته.

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الموت يفجع المخرج مجدي الهواري

كشف المخرج مجدي الهواري منذ قليل عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وفاة والدته الثانية مطالبًا الجمهور ومتابعيه بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

كتب المخرج مجدي الهواري عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي: “البقاء والدوام لله، توفت الي رحمة الله امي التانية العزيزة والغالية، نسألكم الدعاء والفاتحة"، وتفاعل معه الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات التي جاءت تدعو للراحلة بالرحمة والمغفرة.

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مسلسل ابو العروسة الجزء الثالث الحلقة 40.. إبراهيم ينتقم من عبير

ينتظر الجمهور اليوم الأربعاء عرض مسلسل ابو العروسة الجزء الثالث الحلقة 40، المقرر عرضها اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً عبر شاشة قناة dmc الفضائية، وتشهد الحلقة العديد من الأحداث المثيرة.

تثير أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل أبو العروسة فضول الجمهور وذلك بعد رفض عبير وهي نرمين الفقي الزواج من إبراهيم الذي يجسد شخصيته الفنان نور محمود، بجانب فرحة ملاك وهو خالد كمال بحمل زوجته فيفيان.

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وشهدت الحلقة الجديدة توجه إبراهيم لتقديم شكوى ضد عبير التي تشغل منصب عميدة الكلية التي يعمل بها وقال إنها تعامله معاملة سيئة وفضحها في مكان شغلها لينتقم منها بسبب ابتعادها عنه، وأوهمه أنها تحبه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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