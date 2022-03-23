/687541/أخبار-الزمالك-اليوم-الثلاثاء-فيريرا-يكشر-عن-أنيابه-وقرار-هام-من-مرتضى-منصور

جاءت أحداث كثيرة وساخنة في نادي الزمالك اليوم، سواء على المستوى الفني أو القرارات الإدارية.

ويرصد دوت الخليج التفاصل:

ففي بداية اليوم الثلاثاء، أتخذ مرتضى منصور عدة قرارات بشأن العاملين في نادي الزمالك، كما سعى للإطمئنان على فريق الكرة.

بجانب تدريبات الفريق التي كشر فيها فيريرا عن أنيابه اتجاه لاعبي الزمالك، وأعطى لهم تعليمات خاصة نحو المباريات القادمة، وأنظرهم خلالها بأنه لن يتنازل عن تحقيق بطولتي الدوري والكأس.

ويستعرض معكم دوت الخليج أخبار الزمالك على مدار اليوم الأثنين

أحداث مران الزمالك

خاض لاعبوا الزمالك منذ قليل تدريباتهم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بمقر النادي في ميت عقبة تحت قيادة جيسفالدو فيريرا.

وشهد المران تدريبات بدنية قوية تحت إشراف فيريرا، لرفع الاحمال البدنية للفريق، ثم خاضوا اللاعبين فقرة لتقوية عضلات القدم، وبعض التمارين بالكرة وبدونها، من أجل الوصول لأعلى معدل بدني يريده المدرب البرتغالي.

اجتماع فيريرا

واجتمع فيريرا مع اللاعبين في جلسة مطولة على هامش المران، وقام بتحفيز اللاعبين على أثارها، كما حفظهم بعد الجمل الفنية والتكتيكات التي يريد تطبيقها خلال الفترة القادمة.

تأهيل شيكابالا وأيمن حفني

وواصل محمود عبد الرازق شيكابالا وأيمن حفني، تدريباتهم التأهيلية في صالة "الجيمانزيوم"، ضمن البرنامج الموضوع لهم من الجهاز الطبي للفريق.

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، زيادة رواتب العاملين بالنادي، قبل قدوم شهر رمضان.

وجاء قرار مرتضى منصور بزيادة الرواتب نطراً لدخول شهر رمضان الكريم، كما قرر صرف لهم منحة قبل قدم شهر رمضان.

وأسعد ذلك القرار العاملين بنادي الزمالك، نظراً لزيادة مرتباتهم وصرف منحة مالية لهم، من رئيس نادي الزمالك.

حضور إسماعيل يوسف بالزمالك لإستلام مهام عمله الجديد

تواجد إسماعيل يوسف اليوم الأثنين داخل نادي الزمالك لإستلام مهام عمله كمجدير للكرة بالفريق.

وتم تعيين إسماعيل يوسف مدير للكرة بالزمالك، من قبل مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور.

ويأتي تعيين إسماعيل يوسف مدير للكرة بالزمالك، نظراً لخبراته الكبيرة والشاسعة في مجال كرة القدم، سواء داخل مصر أو خارجه، ولإستفادة النادي منها.

الزمالك يحتفل بعيد ميلاد أحمد فتوح

احتفل نادي الزمالك بعيد ميلاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم، أحمد فتوح الذي يوافق عيد ميلاده اليوم الثلاثاء.

ونشرت الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": تهنئة للاعب بمناسبة عيد ميلاده وكتبت " يوافق اليوم عيد ميلاد لاعبنا الدولي أحمد فتوح، كل عام وأنت بخير يا فتوح".

كما قدم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تهنئة للاعب بمناسبة عيد ميلاده، على الحساب الرسمي بتويتر وكتب "لاعب الزمالك أحمد فتوح يتم عامه الـ 24 نتمنى لك عام سعيد".

ويعد أحمد فتوح من الركائز الأساسية بنادي الزمالك، حيث شهدت الفترة الأخيرة تألقه بشكل لافت خاصة مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا التي خسرها الفراعنة أمام السنغال في اللقاء النهائي.