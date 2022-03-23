الخشت: جامعة القاهرة تساهم في التمكين من تخطيط وإدارة تغير المناخ

بدأت منذ قليل ، ندوة الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ للقمة العالمية السابعة والعشرين والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، فى جامعة القاهرة بعنوان " تغيرات المناخ .. دور الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في إنجاح قمة شرم الشيخ"، يديرها الدكتور محمد الخشت، في إطار استضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ بشرم الشيخ نوفمبر 2022.

ومن جانبه ، قال الدكتور محمد عثمان الخشت ، كثيرون لا يدركون خطورة تغيرات المناخ و خطورته على كوكب الارض ، وسيكون هناك تأثير كبير فى الفترة القادمة بسبب هذه التغيرات .

وتابع الدكتور الخشت، إن هذه الندوة تهدف إلى زيادة الوعي بالمخاطر التي تؤثر على البيئة على المدى القصير والطويل نتيجة لتغير المناخ، مؤكدًا أن جامعة القاهرة تعمل على المساهمة في التمكين من تخطيط وإدارة تغير المناخ من خلال مشروعات بحثية تطبيقية في إطار تنفيذ الهدف الخامس من الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050 والتي تركز على تعزيز البحث العلمي وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا للتخفيف من آثار تغير المناخ.