عاجل- مندوب موسكو: على الغرب التصويت على مشروع القرار الروسى بشأن أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال مندوب روسيا بمجلس الأمن، أمام الجلسة الاستثنائية للجمعية العمومية للأمم المتحدة، والتى أذاعتها قناة "إكسترا نيوز"، إن دول الغرب أصرت على تقديم صورة معاكسة لروسيا فى مشروع القرار المطروح أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن بلاده عملت على إقرار أكثر من هدنة لإجلاء المدنيين دون تمييز.

ومازالت العمليات العسكرية الروسية التى أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على الأراضى الأوكرانية جارية منذ 24 فبراير الماضى، فيما تسعى العديد من الدول لتهدئة الأوضاع ووقف عمليات إطلاق النار.