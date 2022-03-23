فيريرا يعقد جلسة مطولة مع لاعبي الزمالك

عقد فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع اللاعبين على هامش مران اليوم الأربعاء، في حضور الجهاز المعاون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما حرص المدير الفني على تحفيز لاعبي الفريق، من أجل المرحلة المقبلة وطالبهم بالتركيز والعمل بقوة استعدادا للفترة المقبلة، وضرورة الالتزام بالتعليمات المطلوبة منهم.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

يخوض فريق بيراميدز ضد الزمالك يوم 6 أبريل المقبل بإستاد الدفاع في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر.

تقام مباراة المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة عشر.

تقام مباراة الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء 12 أبريل على ستاد القاهر الجولة الرابعة عشر.

الاتحاد والزمالك يوم 19 أبريل بإستاد الإسكندرية في الجولة الخامسة عشر.

الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر.

يخوض فريق ايسترن كومباني والزمالك يوم 1 مايو باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشر.

مباريات الزمالك خلال شهر رمضان

6 أبريل: بيراميدز × الزمالك "الدورى"

9 أبريل: مصر المقاصة × الزمالك "الدورى"

12 أبريل: الزمالك × فاركو "الدورى"

19 أبريل: الاتحاد × الزمالك "الدورى"

28 أبريل: الزمالك × المصرى "الدورى"

ومن ناحيا خري شهد مران الزمالك أمس الثلاثاء عدد فقرات قسمها جيسفالدو فيريرا الميدر الفني للزمالك، وركز على رفع المعدل البدني للاعبين من خلال تدريبات بدنية قوية.

كما ركز فيريرا على إعطاء اللاعبين بعض التعليمات الفنية الخاصة التي حفظها لهم، وقام بتطبيق أكثر من جملة خلال المران.

تأهيل شيكابالا وأيمن حفني

وواصل محمود عبد الرازق شيكابالا وأيمن حفني، تدريباتهم التأهيلية أمس الثلاثاء في صالة "الجيمانزيوم"، ضمن البرنامج الموضوع لهم من الجهاز الطبي للفريق.

واجتمع فيريرا مع اللاعبين في جلسة مطولة على هامش المران، وقام بتحفيز اللاعبين على أثارها، كما حفظهم بعد الجمل الفنية والتكتيكات التي يريد تطبيقها خلال الفترة القادمة.