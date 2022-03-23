/687663/تأجيل-دعوتين-من-الخطيب-بالمحكمة-الاقتصادية-اتجاه-مرتضى-منصور

أجلت المحكمة الاقتصادية اليوم الأربعاء، دعوتين مقامتين من الخطيب اتجاه مرتضى منصور، بتهمة السب والقذف.

ويرصد دوت الخليج التفاصل:

وحجزت اليوم المحكمة الاقتصادية في القاهرة، دعوتين مقامتين من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بتهمة السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على أن يكون النطق في الحكم بجلسة 27 ابريل المقبل.

وقام الخطيب برفع أكثر من دعوى ضد مرتضى منصور بتهمة السب والقذف وعدة أشياء أخرى، لا يتم البت فيها حتى الأن بشكل نهائي.

وكان خرج مرتضى منصور بتصريحات هاجم فيها الخطيب بسبب الدعاوي التي رفعها ضده، لأنه كان طالب الجميع بفتح صفحة جديدة وهو ما لم يحدث.

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، زيادة رواتب العاملين بالنادي، قبل قدوم شهر رمضان.

وجاء قرار مرتضى منصور بزيادة الرواتب نطراً لدخول شهر رمضان الكريم، كما قرر صرف لهم منحة قبل قدم شهر رمضان.

وأسعد ذلك القرار العاملين بنادي الزمالك، نظراً لزيادة مرتباتهم وصرف منحة مالية لهم، من رئيس نادي الزمالك

ميدو: عمر جابر مفاجأة كيروش في تشكيل مصر أمام السنغال

تحدث احمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، حول مباراة مصر المرتقبة أمام السنغال، ضمن المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية على قناة المحور ببرنامج "الريمونتادا": "كيروش يستشير محمد صلاح في معظم القرارات الفنية، لأنه بالطبع من أفضل لاعبي العالم بالوقت الحالي وهذا طبيعي لدى معظم المنتخبات والفرق الكبرى".

وأضاف: " كيروش عايز يغير اللعب ويلعب 4-4-2، محمد صلاح ومصطفى محمد في الهجوم ويشرك عمر جابر جناح أيمن أمام عمر كمال عبد الواحد، كل دي مجرد أفكار في دماغ المدرب البرتغالي".

تصريحات ميدو

وأكمل: "المنتخبات الأفريقية بتترعب من مصر ولاعيبتنا لازم تستغل ده كويس، ولازم يحسوا أننا كعبنا عالي عليهم ولينا الأفضلية دايماً".

وأردف: "منتخب مصر لازم يلعب على الهجمة المرتدة، ولو كسبنا مباراة القاهرة أي نتيجة هنتأهل لكأس العالم من السنغال، وقولوا سعتها ميدو قال".

وأختتم قائلاً: "لو فيه بعض الفوارق الفنية للمنتخب السنغالي، لاعبينا قادرين يعوضوا ده بالروح والقلب والرجولة، ودا دايماً اللي كان بيميزنا قدام أي فريق مستواه أعلى فنياً".