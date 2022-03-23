/687662/الجامع-الأزهر-يعلن-مواعيد-المتخلفين-عن-اختبارات-القبول-لمحفظي-القرآن-بالرواق-الأزهري

يعقد الجامع الأزهر اختبارات القبول للمتخلفين عن اختبارات محفظي للقرآن الكريم بالرواق الأزهري وفروعه بالمحافظات، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء 28/29 مارس الجاري، لمن تخلف عن دخول الاختبارات في المرحلة الأولى وتقدم بعذر مقبول.

دوت الخليج

مواعيد المتخلفين عن اختبارات القبول لمحفظي القرآن بالرواق الأزهري للعاملين بالأزهر

وقد تقرر أن تجرى الاختبارات لمن تخلف من المتقدمين من محافظات الوجه البحري يوم الاثنين الموافق ٢٨ / ٣ / ٢٠٢٢م، ، وأن تجرى لمن تخلف عن التقديم من محافظات الوجه القبلي، يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٢م، وذلك بالتنسيق مع لجنة مراجعة المصحف الشريف واللجنة العلمية والفكرية من أساتذة جامعة الأزهر .

يأتى ذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف باختيار أفضل الكوادر للعمل بالرواق الأزهري، وتحت إشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة عواد مدير عام الجامع الأزهر.

وكان مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أكد أن من أهم المبادئ التي دعلى إليها الإسلام، في المعاملات بين الناس الصدق والعدل والأمانة والوفاء، فيما حرم الغش، والخداع، والكذب، واستغلال حاجة الناس.

وأكد المركز العالمي للفتوي الإلكترونية بالازهر الشريف، أن احتكار السلع الغذائية واستغلال حاجة الناس إليها جريمة دينية واقتصادية واجتماعية، وفعل غير محمود فى الدين وتعاليم الإسلام، بما في ذلك الأقوات والأدوية وغيرهما من السلع التي يحتاج الناس إليها، ذلك أنه من المقرر فقها أن: «الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة»، فمواقع الضرورة والحاجة الماسة مستثناة من قواعد الشرع وعموماته وإطلاقاته، فالاحتكار المحرم شامل لكل ما تحتاج إليه الأمة من الأقوات والعلاجات والسلع والعقارات من الأراضي والمساكن، وكذلك العمال والخبرات العلمية والمنافع؛ لتحقق مناطه، وهو الضرر اللاحق بعامة المسلمين جراء احتباسه، وإغلاء سعره.