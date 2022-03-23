/687660/الرئيس-السيسي-يكرم-الدكتورة-النائبة-فريدة-الشوباشي

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتورة النائبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب،حيث تعتبر الشوباشي أول سيدة تتولي رئاسة الجلسة الإفتتاحية لمجلس النواب فى مصر، فضلا عن جهودها فى العمل العام، إضافة إلى عدد من السيدات المصريات والأمهات المثاليات،بحضور السيدة انتصار السيسي قرينته، والدكتورة هالة السعيد، وززيرة التخطيط، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا ممرسي، رئيس المجلس القومي للمراة،وعدد من الشخصيات النسائية فى مختلف ومؤسسات الدولة.

دوت الخليج

الرئيس السيسي يكرم الدكتورة النائبة فريدة الشوباشي

جاءذلك خلال احتفالية تكريم السيدات المصريات والأم المثالية” بحضور الرئيس لسيسي وقرينته.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بإتخاذ التشريعات اللازمة لتعزيز مكانة المرأة وتمكينها وحمايتها ودعهما، لافتا إلى أن الدولة والقيادة السياسية، تعول على قوة المرأة وحكمتها فى انجاح المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى يستهدف الأرتقاء بحياة المواطن والمجتمع بإكماله، مؤكدا أن قوة المرأة المصرية هتى التى صنعت مجد هذا الوطن وهى رمز العطاء والتفانى فى المجتمع المصرى.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته، على أنه أتخذ عهد على نفسه منذ توليه الحكم ، أن تحصل المرأة المصرية على المكانة التى تستحقها فى هذا المجتمع، قائلا إننى على العهد والوعد ببذل كل ما فى وسعى لمواصلة الدعم وتمكين المرأة المصرية وحمايتها ايمانا بدورها الفعال فى بناء المجتمع.

كما أعلنت وزيرة التخطيط، عن إطلاق جائزة “مصر للتميز الحكومي لتمكين المرأة”، مؤكدة ان أن المرأة المصرية لطالمة كانت السند والشريك الفاعل فى صنع السلام، ولم يعد هناك مجال بعيد عن مشاركة المرأة المصرية حيث تقلدت جميع المناصب القيادية فى كل مؤسسات الدولة.