الرئيس السيسي يوجه الحكومة بإتخاذ عدد من التشريعات لتعزيز مكانة المرأة وتمكينها وحمايتها..ويؤكد: لولا دعما لنجاح برناج الإصلاح الإقتصادي..كان موقفنا هيبقي صعب بعد الأزمة العالمية

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خلال مشاركته فى إحتفالية تكريم المرأة..

شارك الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، فى احتفالية،” تكريم المرأة المصرية والأم المثالية”، كرم خلالها عدد من السيدات المصريات والأمهات المثاليات، بحضور السيدة انتصار السيسي قرينته، والدكتورة هالة السعيد، وززيرة التخطيط، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا ممرسي، رئيس المجلس القومي للمراة،وعدد من الشخصيات النسائية فى مختلف ومؤسسات الدولة.

دوت الخليج

تكريم المرأة المصرية والأم المثالية

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بإتخاذ عدد من التشريعات لتعزيز مكانة المرأة وتمكينها وحمايتها، موضحا أن الدولة تعول على قوة المرأة وحكمتها فى انجاح المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى يستهدف الأرتقاء بحياة المواطن والمجتمع بإكماله، مؤكدا أن قوة المرأة المصرية هتى التى صنعت مجد هذا الوطن وهى رمز العطاء والتفانى فى المجتمع المصرى.

وأكد الرئيس على أنه أتخذ عهد على نفسه منذ توليه مسئولية الوطن، لحصول المرأة المصرية على المكانة التى تستحقها فى هذا المجتمع ، قائلا إننى على العهد والوعد ببذل كل ما فى وسعى لمواصلة الدعم وتمكين المرأة المصرية وحمايتها ايمانا بدورها الفعال فى بناء المجتمع.

ووجه الرئيس السيسى الحكومة بأتخاذ الاصلاحات التشريعية والقانونية استكمالا لعملية دعم وتمكين المرأة المصرية فى المجتمع وأبرز هذه القرارات:

تحديد اطار داعم لتمكين المرأة فى سوق العمل وتحفيز التميز الحكومى والمؤسسى فى هذا المجال.

دعم المرأة من اجل التحاقها بوظائف المستقبل من خلال رفع الوعى لدى الاناث بأهمية ومزايا اتخاذ مسارات مهنية فى المجالات الهندسية والعلمية والتكنولوجية التطبيقية وتوفير فرص العمل والتدريب حول هذه المجالات للفتيات فى المراحل الدراسية المختلفة.

مواجهة جميع اشكال التحرش والعنف والاستغلال التى تواجه المرأة المصرية، بالأضافة الى مواجهة اساءة استخدام السلطة فى أماكن العمل.

حماية المرأة من الايذاء البدنى فى اطار الأسرة لحماية كرامة المرأة ومكانتها. الإسراع فى تخصيص المبانى المناسبة لتفعيل أليات وسير العمل فى الوحدة المجمعة لحماية المرأة المصرية من العنف إجراء المزيد من التعديلات على قانون الاجراءات الجنائية فيما يتعلق بالشهود والمبلغيين عن جرائم التحرش والعنف و افراد عقوبة خاصة في حالة إفشاء سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بمثل هذه الجرائم.

كما أكد الرئيس، على توافر كل السلع الغذاية الأساسية لدي الدولة، قائلآ: "إحنا معندناش مشكلة فى أي سلعة أساسية..وعاملين حساب كل حاجةن وعندنا قمح يكفي لـ 4 شهور”، لافتا إلى أن المرأة المصرية العظيمة هى صانعة مجد الوطن ومنبع الأمل فى المحن والشدائد، قائلا كل عام وانتى عزة الوطن ومصدر قوته.

وأضاف أن قوة المرأة هى التى صنعت مجد هذا الوطن وهى سر الحياة، قائلا انحيازى للمرأة المصرية نابع عن قناعة تامة بدورها وحقها وأن تمكين المرأة وحمايتها هو واحب وطنى وحق اساسى لها وعلينا جميعا أن نتخذه مبدأ فى الحياة.

وأوضح ،أن المرأة المصرية مدعوة لتساهم مساهمة جادة وبناءة فى الجمهورية الجديدة التى تشهد العديد من المشروعات القومية العملاقة فى تاريخنا الحديث والتى تستهدف اولا الاستثمار فى الناس.