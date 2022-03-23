خيري رمضان يساند محمد الأمين في تهمة الإتجار بالبشر وهتك العرض

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عقدت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس اليوم الأربعاء جلسة الاستماع إلى مرافعة الدفاع الخاصة بمحاكمة محمد الأمين بتهمة الاتجار في البشر وهتك عرض فتيات بدار الأيتام وأثار الإعلامي خيري رمضان ضجة بتدخله.

دوت الخليج تكشف مساندة خيري رمضان لـ محمد الأمين

خيري رمضان ومحمد الأمين

ظهر المتهم محمد الأمين في قفص الاتهام مرتدي كمامة سوداء وترينج شتوي من اللون أبيض كما حضر إلى مقر المحكمة وسط حراسة مشددة استعدادا لبدء الجلسة، ووصل الإعلامي خيري رمضان، وأسرة محمد الأمين وعلى رأسهم ابنته الكبرى لمساندته.

ووقف فريق دفاع المتهم محمد الأمين أمام قاعة المحكمة التي تنظر في قضيته الاتجار بالبشر وحرص الإعلامي خيري رمضان الذي حضر منذ قليل لحضور المحاكمة على المشاركة بجانب فريق الدفاع.

ومن جانبه المستشار النائب العام كان قد أمر بإحالة المتهم محمد الأمين إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار في البشر وهن 7 فتيات أطفال بجانب اتهامه بهتك عرضهن بالتهديد بشهادة 13 شاهدًا، وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ.

قضية محمد الأمين وفتيات دار الأيتام

ويشار أنه بعد فحص هاتفه المحمول تبين ما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وكانت قد ثبتت التحقيقات أن المتهم اتجه لإيواء الفتيات المجني عليهنَّ بدار للأيتام انشأها واستغل ضعفهنَّ وحاجتهنَّ وكان يهددهن بالضرب، كما استندت النيابة إلى شهادة طالبات في نفس دار الأيتام.

وأدلت الفتيات بتفصيلات التعدي الذي تعرضنَّ له من محمد الأمين وتم العثور في هاتفه المحمول على مجموعة صور مع الفتيات المجني عليهن وإثبات تواجده بصورة يومية بالدار، وتدخل بالأمر أيضًا مدير صفحة أطفال مفقودة.

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حيث نشرت صفحة أطفال مفقودة، عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تسجيلًا صوتيًّا لمحادثة بينه وبين بعض الفتيات المجني عليهنَّ، ومن جانبه المجلس القومي للأمومة والطفولة، كشفت معاناة المجني عليهنَّ من اضطرابات نفسية نتيجة الاعتداءات بجانب تقارير البحث النفسي والاجتماعي من أخصائي وزارة التضامن.