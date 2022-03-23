التعليم العالي: بروتوكول تعاون بين جامعة طنطا وصندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس...

تلقى د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د.محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، حول توقيع بروتوكول تعاون اليوم الأربعاء بين الجامعة وصندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاوينهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التابع لوزارة التعليم العالي، ويمثله د.محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ووزير الصحة الأسبق.

جاء ذلك عقب موافقة مجلس جامعة طنطا خلال الاجتماع الشهري لمجلس الجامعة بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة، ود. إبراهيم عبد العاطي مدير إداري صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاوينهم بوزارة التعليم العالى، ود. محمود سليم مدير المستشفى التعليمي ورئيس اللجنة المكلفة بإدارة البروتوكول.

وأوضح د.محمود ذكي أن البروتوكول يأتي في إطار حرص الجامعة على تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، حيث يتيح البروتوكول للأعضاء المشتركين في الصندوق من خلال شركة مصر للتأمين التمتع بمزايا عديدة وتغطية شاملة حتى 250 ألف جنیه طبقًا للتعاقد للسنة الأولى التى تبدأ أول إبریل 2022، وتنتهي فى نهاية السنة الأولى للمشروع.

وأشار رئيس الجامعة إلى مزايا الاشتراك في خدمات الصندوق، والتي تتمثل في تغطیة كاملة للكشف بعیادات الأطباء والاستشاریین والعیادات الخارجیة، والإشاعات التشخیصیة والتحالیل الطبیة والفحوصات المعملیة وجلسات العلاج الطبیعى بالمراكز المعتمدة، بالإضافة إلى دخول المستشفیات الكبرى فى كافة المحافظات، وإجراء كافة الفحوصات والإقامة بالدرجة الأولى الممتازة "غرفة مفردة"، وإجراء العملیات الجراحیة شاملة أتعاب الاستشاریین وأطباء التخدیر والمساعدین والأدویة والمستلزمات والمستهلكات الطبیة، وأتعاب التمریض ومصاریف الإقامة بالمستشفى لمریض مقیم، والإقامة بالرعایة المركزة بدون تحمل العضو لأى مصاریف.

وأضاف د.محمود ذكي أن الخدمات تشمل المناظیر التشخیصیة والجراحیة، والعلاج باللیزر الجراحي، وحالات الرعایة النهارية، وسیارة الإسعاف للطوارىء والنقل للمستشفى فقط أو أى جهة علاجیة أخرى مجانًا، وحالات الإصابة بالأورام، والاحتیاج لعلاج السرطان، وكذلك زراعة الأعضاء أثناء فترة التعاقد، حيث لا یتحمل العضو أى مصاریف فى نطاق الحد الأقصى لكافة الخدمات، إلى جانب أدویة الأمراض المزمنة، والأدویة العادیة والموصوفة نتیجة الكشف الطبي لأى أعراض مرضیة طارئة.

ومن جانبه، أكد د. محمود سليم على المستوى المتميز للمستشفیات ومقدمي الخدمة الطبية "Class A" وذلك فيما يخص نطاق التغطية التي يشملها البروتوكول داخل جمهورية مصر العربیة بكافة المحافظات للمراكز الطبیة والمعامل والصیدلیات والمستشفیات الكبرى.

وقدم د. إبراهيم عبد العاطي عرضًا تفصيليًا حول المزايا التي يقدمها الصندوق لأعضائه، مشيرًا إلى أنه سیتم فى الفترة القادمة حصر بیانات أسر الأعضاء لعمل دراسة إكتواریة، والتفاوض مع شركة مصر للتأمین للوصول إلى أفضل عرض لتطبيقه فى الشهور القادمة، والسعى فى إضافة مزایا جدیدة فى التعاقد للسنة التالیة بناءً على تقییم المشروع فى السنة الأولى.