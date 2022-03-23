انخفاض الأسعار.. المواطن يجنى ثمار إجراءات الحكومة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - والفيديوجراف التالى يوضح ثمار إجراءات الحكومة التى اتخذتها لتخفيض الأسعار والتى جنى المواطن ثمارها. وأكدت وزارة التموين أن الدولة تسعى لرفع الأعباء عن المواطن وتوفير الدعم ووصوله للمستحقين، وأنه لا مساس بالدعم أو رغيف الخبز.

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