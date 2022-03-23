/687650/باحثة-اقتصادية-الإجراءات-التى-اتخذتها-الدولة-تهدف-لتخفيف-أعباء-أزمة-الصراع-الروسي-الأوكرانى

قالت أسماء رفعت الباحثة الاقتصادية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن حزمة الإجراءات التى اتخذتها الدولة تهدف لتخفيف أعباء أزمة الصراع الروسي الأوكرانى، مؤكدة أن العالم أجمع يتأثر بهذه الأزمة .

دوت الخليج

وأشارت خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "صباح الخير يامصر "الذى يذاع على قناة الفضائية الأولى، إلى أن هذا التأثر ناتج عن التضخم العالمى وذلك لأن مصر تستورد السلع الأساسية من أوكرانيا وروسيا.

باحثة اقتصادية: الإجراءات التى اتخذتها الدولة تهدف لتخفيف أعباء أزمة الصراع الروسي الأوكرانى

وأضافت رفعت، أن هنالك ثلاثة أشياء أساسية تأثرت مصر بسببهم متمثلة فى الارتفاع فى طرق الاستيراد وخروج الاستثمارات الأجنبية , فضلا عن تأثر النقد الاجنبي، لافتا أن الأزمة التي حصلت أثرت على مصر فى تدفقات النقد الأجنبي فى 3 أشياء أساسية تأثرنا بسببهم، أولها فاتورة الاستيراد ستكون أعلى لأن روسيا وأوكرانيا بينتجوا القمح والزيوت والمعادن والبترول والسلع هذه نستوردها من هذه الدول .

وتابعت: لما بنستورد هذه السلع في ظل ارتفاع الأسعار فى السوق العالمى، وإذا استوردناها من أى دولة اخرى سيكون سعرها عالى ، وهذا ويسمي التضخم ، مشددة علي ضرورة التقليل من حالة التضخم المستورد، كما أن البنك الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة وذلك يؤثر علينا في مصر.

وأوضحت رفعت، أن قيام البنك الأهلى وبنك مصر بعمل شهادات ادخار بفايدة 18 %هدفها جذب المدخرات من السوق فضلا عن سحب السيولة الزائدة من السوق وذلك لتقليل معدل التضخم، مضيفة :" لابد من ترشيد الاستهلالك والانفاق يكون للضروريات فقط لأن الانفاق الزائد يعمل تضخم وبالتالي نتأثر بذلك.