تشريعية النواب توافق على اتفاقيتين بقروض لتحقيق النمو الشامل المستدام

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دوت الخليج

موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على اتفاقيتين قرض بعد مطابقتهما للدستور والقانون

وتضمنت قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاق على اتفاق قرض "إطار سياسات التنمية فى مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام" بين جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية بمبلغ 360 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 18/1/2022. كما وافقت اللجنة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاق على اتفاق قرض (إطار سياسات التنمية فى مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام) بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الأعمار والتنمية بمبلغ 360 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 18/1/2022.

أستكمال مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد الاسبوع المقبل

تستكمل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الاسبوع المقبل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد. وكمان أن مشروع القانون الموحد يعمل علي رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في الدولة ،كما انها تعمل علي تنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليتسبب لدى سوق التأمين المصري في المرة الاولي،وأن القانون موحد وشامل وايضا ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في الدولة المصرية ، والجدير بالذكر الدور الرائد الذي تساهم به صناعة التأمين لكي يحافظ علي حماية الثروة القومية، وإيضا ممتلكات المواطنين. التأمين الموحد يعمل علي تنظيم أنشطة التأمين وإيضا إعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات على نحو واضح،وإيضا تتضمن نظاما مستحدثا لنشاط التأمين بشكل عام.