الضرائب تصدر دليل استيفاء إقرار «111» للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

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دوت الخليج

ويوضح الدليل للشخص الطبيعي والشخص الإعتباري كيفية تسجيل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر علي موقع مصلحة الضرائب المصرية.

رضا عبدالقادر: استمرار المصلحة فى تقديم الدعم الفنى للممولين من خلال منافذ الدعم المختلفة

وكان قد قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تم افتتاح منفذ جديد لتقديم الدعم للممولين خلال موسم الإقرارات الضريبية وذلك بنادى وزارة المالية ، لافتا إلى توفير عدد من العاملين المتخصصين من المصلحة ، وتم توفير الأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة مجانًا ، لافتًا إلى أن ذلك يأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بضرورة قيام المصلحة باتخاذ كافة الإجراءات للتيسير على الممولين.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه مع اقتراب انتهاء موسم الإقرارات الضريية للأشخاص الطبيعيين فى 31 مارس الجارى ، تستمر المصلحة فى تقديم الدعم الفنى للممولين من خلال منافذ الدعم المختلفة ، بمراكز توثيق الإقرارات بكل من السادس من أكتوبر والمنصورة والسويس، مضيفا أن هذه المراكز مجهزة لاستيعاب أعداد كبيرة من الممولين لمساعدتهم فى التسجيل وتقديم الإقرار الضريبى على المنظومة الإلكترونية، مضيفًا أن هناك فرق للدعم الفنى تتواجد بمناطق ومأموريات المصلحة على مستوى الجمهورية ، لتيسير تقديم الإقرار إلكتروني والرد على كافة الاستفسارات، وحل جميع المشكلات التى تطرأ أثناء تقديم الإقرار.

وتابع رضا عبد القادر،، أن المصلحة تقوم يتقديم الدعم الفنى المجانى لتقديم الإقرارات الضريبية وكافة خدمات المنظومة الإلكترونية من خلال 29 فرع للحاسب الآلى متوفرين بالمحافظات المختلفة، ومن خلال 21 مركز تدريب ضريبى تابع للمصلحة ،مشيرا إلى استمرار المصلحة للعام الثانى على التوالى فى تقديم الدعم الفنى المجانى والإرشاد الضريبي من خلال توفير سيارات متنقلة تجوب جميع المحافظات ، موضحا أن حملات السيارات المتنقلة يتم تنفيذها وفق خطة محددة ، ويتم من خلالها توفير الدعم المجانى المتنقل بالسيارات فى نفس التوقيت يوم السبت من كل اسبوع فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية حتى انتهاء موسم الإقرارات الضريبية.