رسالة هامة من رئيس محلية النواب للحكومة: مش أى حد يتكلم فى تطورات أوضاع مواجهة التضخم والأسعار..لازم نتكلم بوعى..فيديو

/687645/رسالة-هامة-من-رئيس-محلية-النواب-للحكومة-مش-أى-حد-يتكلم-فى-تطورات-أوضاع-مواجهة-التضخم-والأسعارلازم-نتكلم-بوعىفيديو

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدرارة المحلية بمجلس النواب، أن رد فعل المواطن المصري علي الأزمة الاقتصادية و الأوضاع الراهنة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية أخذ شكل سريع جدا، مطالبا الحكومة ونواب الشعب أن يكثفوا من ظهورهم لشرح الأزمة شرحا مستفيضا للمواطنين.

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وتابع السجيني: أوجه حديثي لكل نائب، لابد من ظهورك علي السوشيال ميديا لكمآنة المواطنين حول الأزمة المستوردة، مطالبا الحكومة بعدم السماح لأي شخص يتكلم عن الأزمة لأنه من الممكن أن يؤخذ بردود فعل عكسية.

رئيس محلية النواب للحكومة: مش أى حد يتكلم فى تطورات أوضاع مواجهة التضخم والأسعار

واستكمل: الشعب مستهدف من دول خارجية ولابد من توعيته، وعلي مسئولي وزارة المالية ووزارة التخطيط والبنك المركزي، أن يتحدثوا لتوضيح تداعيات الأزمة الحالية، مضيفا: أفضل طريقة لإقناع الناس هي الاعتراف بوجود مشكلة و الاعتراف بأن هناك محاولات لحل هذه المشكلة.

و طرح النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بعض الأطروحات لحل مشاكل الأراضى والخدمات داخل المدن الجديدة.

وأشار أن الطرح الأول يختص بطرح قطع أراضى استبدال، بمعنى أن تأخد الدولة الأراضى التى يملكها المواطنين داخل العواصم، وتعطي للمواطن بذات القيمة أراضى فى المجتمعات الجديدة، وهذا يعود على الدولة بأمرين أولهم: أن تصبح للدولة أراضى داخل الأماكن المكتظة بالسكان، والأمر الآخر دخول أموال جديدة فى المناطق السكنية والمدن الجديدة.

وتابع السجينى: الطرح الآخر خاص بمنظومة الترخيص الإلكترونية، موضحا أن قيادات كثيرة داخل وزارة الإسكان لديها مشروعات متكاملة فى هذا الشأن ولن نستطيع تحقيق نجاح إلا من خلال خدمة أون لاين لرخصة البناء، مطالبا الوزارات المختصة تنفيذ قانون رقم ١٠ بنزع الملكية بنظام الاستبدال العيني للتطبيق والاعتبار