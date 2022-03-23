/687643/الرئيس-السيسي-يوجه-الحكومة-بإتخاذ-عدد-من-التشريعات-لتعزيز-مكانة-المرأة-وتمكينها-وحمايتها

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بإتخاذ عدد من التشريعات لتعزيز مكانة المرأة وتمكينها وحمايتها، موضحا أن الدولة تعول على قوة المرأة وحكمتها فى انجاح المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى يستهدف الأرتقاء بحياة المواطن والمجتمع بإكماله، مؤكدا أن قوة المرأة المصرية هتى التى صنعت مجد هذا الوطن وهى رمز العطاء والتفانى فى المجتمع المصرى.

دوت الخليج الرئيس السيسي يوجه الحكومة بإتخاذ عدد من التشريعات لتعزيز مكانة المرأة وتمكينها وحمايتها وأكد الرئيس على أنه أتخذ عهد على نفسه منذ توليه مسئولية الوطن، لحصول المرأة المصرية على المكانة التى تستحقها فى هذا المجتمع ، قائلا إننى على العهد والوعد ببذل كل ما فى وسعى لمواصلة الدعم وتمكين المرأة المصرية وحمايتها ايمانا بدورها الفعال فى بناء المجتمع. ووجه الرئيس السيسى الحكومة بأتخاذ الاصلاحات التشريعية والقانونية استكمالا لعملية دعم وتمكين المرأة المصرية فى المجتمع وأبرز هذه القرارات: تحديد اطار داعم لتمكين المرأة فى سوق العمل وتحفيز التميز الحكومى والمؤسسى فى هذا المجال دعم المرأة من اجل التحاقها بوظائف المستقبل من خلال رفع الوعى لدى الاناث بأهمية ومزايا اتخاذ مسارات مهنية فى المجالات الهندسية والعلمية والتكنولوجية التطبيقية وتوفير فرص العمل والتدريب حول هذه المجالات للفتيات فى المراحل الدراسية المختلفة مواجهة جميع اشكال التحرش والعنف والاستغلال التى تواجه المرأة المصرية، بالأضافة الى مواجهة اساءة استخدام السلطة فى أماكن العمل حماية المرأة من الايذاء البدنى فى اطار الأسرة لحماية كرامة المرأة ومكانتها الإسراع فى تخصيص المبانى المناسبة لتفعيل أليات وسير العمل فى الوحدة المجمعة لحماية المرأة المصرية من العنف إجراء المزيد من التعديلات على قانون الاجراءات الجنائية فيما يتعلق بالشهود والمبلغيين عن جرائم التحرش والعنف و افراد عقوبة خاصة في حالة إفشاء سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بمثل هذه الجرائم.

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