أبطال مسلسل الاختيار 3 .. قيادي إخواني وضباط مخابرات

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يثير أبطال مسلسل الاختيار 3 الجدل بين الجمهور ومتابعي المسلسل حيث يعد من أبرز الأعمال التي تعرض ضمن موسم مسلسلات شهر رمضان 2022 ، وتضم كوكبة كبيرة من النجوم في البطولة بجانب ضيوف الشرف.

دوت الخليج ترصد أبطال مسلسل الاختيار 3

أبطال مسلسل الاختيار 3

يضم مسلسل الاختيار 3 في بطولته ضمن السباق الرمضاني المقبل لعام 2022، كوكبة من النجوم مثل أحمد عز وخالد الصاوي، وكريم عبد العزيز وأحمد السقا وياسر جلال الذين سيجتمعون في عمل فني للمرة الأولى معا.

ويشارك أبطال مسلسل الاختيار 3 كلا من أيضًا أمير المصري، مجدي فكري، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، سمر مرسي، صبري فواز، إيمان العاصي، دنيا المصري، آدم الشرقاوي، وآخرين بجانب مجموعة من ضيوف الشرف مثل خالد زكي وأحمد مكي الذي يأتي ليربط بين الجزء الثاني الذي عرض العام الماضي والجزء الثالث المقرر عرضه العام الجاري 2022.

مسلسلات شهر رمضان 2022

يشار أن مسلسل الاختيار 3 هو من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، ويواصل عرض بطولات رجال الشرطة والجيش المصري، ضد جماعة الإخوان وإرهابهم وذلك خلال الفترة من ثورة 30 يونيو لعام 2012 وما تبعها من أحداث تعرض عبر شاشة قناة ONE الفضائية.

ويذكر أنه قبل أيام تم تصوير بعض مشاهد العمل في حي جاردن سيتي، التي ضمت أحمد عز مع محمود البزاوي داخل قهوة وكان يتبادلا أطراف الحديث حول خلية الإخوان الإرهابية حيث يجسد الفنان أحمد عز خلال أحداث المسلسل دور أحد رجال المخابرات وصديقه البزاوي.

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بينما يظهر الفنان خالد الصاوي خلال قصة مسلسل الاختيار 3 في رمضان بشخصية الإخواني القيادي المشهور والذي يعد السبب وراء اغتيال عدد كبير من رجال الجيش والشرطة بمساعدة الفنان هشام إسماعيل الذي يجسد دور قيادي بجماعة إرهابية.

وقال الفنان هشام إسماعيل عن الشخصية التي قدمها إنه يعمل ويذاكر الشخصية التي يلعبها سواء كانت معروفة أو غير معروفة من الجانب الإنساني، معلقًا: “هذا التقمص مطلوب للشخصية التي يؤديها".