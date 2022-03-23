الرئيس السيسي:« الست فى الإخر هي اللي بتشيل..ومش عاوز حد يزعل مني»

/687641/الرئيس-السيسي--الست-فى-الإخر-هي-اللي-بتشيلومش-عاوز-حد-يزعل-مني

قال الرئيس السيسي، أن الاحتفال بالمرأة المصرية يعد وسام شرف من الدولة لكل سيدة مصرية، تعبر خلاله عن جزء من الاحترام لدورها العظيم كشريكة فى الكفاح و النجاج والبناء والعمل.

دوت الخليج

الرئيس السيسي: المجتمع لازم ينتبه لتربية الأولاد بعد حادث إنتحار بسنت وهايدي

واكد الرئيس أن المرأة كان لها دورا كبيرا برنامج الاصلاح الاقتصادى، موضحا:" عايز افكركم على الاقل ال 10 سنين ال فاتوا قد إيه المرأه كانت مسئولة ومحركا للأحداث ،ولما جينا فى برنامج الاصلاح الاقتصادى احنا قولنا محتاجين دعم للمراة المصرية وبدعمها مررنا ظروف قاسة جدا ".

وتابع، الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مدى احترامه وتقديره للمرأة المصرية، مضيفا:" الست فى الإخر هي اللي بتشيل..ومش عاوز حد يزعل مني أنا عايز اقول ليكم اننا متشكرين ومقدرين وبوجه الاحترام والتقدير ليكم ، حتى الامهات ال عند ربنا سبحانه وتعالى ندعوا الله ان يتغمدهم بالرحمه بحق كل حاجة هما عملوها بحق كل هدمه غسلوها وكل طبخة هما صنعوها وكل دعوة هما دعوها ربنا يتغمدهم برحمته."

وتابع:" احنا نفسنا نكرم كل السيدات لأن كل ست فى بيتها بتقوم بدور كبير فى البيت ينكره كل جاحد او ظالم ,احنا مش بنحاول ننحاز لا احنا بنتعامل مع الامور بتوازن مش انحياز احنا لسه منحزناتش احنا بنحاول نعمل توازن بس”. وقال السيسي ان المراة المصرية صانعة لمجد هذا الوطن وسر الحياه و كانت ومازالت دعما للمجتمع ,مضيفا :" اقولها صراحة ان انجيازى للمراة المصرية هو عن قناعة تامة وايمانا حقيقي ,واحترام المراة هو واجب وطنى والتزام سياسي وليس هبة وهو حق اساسي لها فبدونه لن يتحقق اى نجاح منشود".

وتابع:" لازم نخلى بالنا من الناس ونجرى عليهم ونحاول نيسر ونحسن احوالهم “.

واشار السيسي ان المراة المصرية مدعوة اكثر من اى وقت مضى لتساهم مساهمة جادة فى مرحلتنا المقبلة , مضيفا ان الهدف الاول هو الاستثمار فى الانسان .