قصة مسلسل الاختيار 3 في رمضان 2022

ينتظر الجمهور البرومو الدعائي الأول لـ مسلسل الاختيار 3 لمعرفة قصته الملحمية في الموسم الثالث، حيث زادت مؤشرات البحث عن قصة مسلسل الاختيار 3 في رمضان ، حيث يعرض العمل عبر شاشة قناة ON الفضائية.

دوت الخليج تكشف قصة مسلسل الاختيار 3 في رمضان

قصة مسلسل الاختيار 3 في رمضان

تعد ملحمة مسلسل الاختيار تحظى بشعبية وجماهيرية واسعة واهتمام من قبل المشاهدين حيث يعتبره الكثيرين أنه من أهم المسلسلات التي يتم تنضم لموسم مسلسلات شهر رمضان 2022، وتعرض قصة مسلسل الاختيار 3 في رمضان العديد من القصص المختلفة حول أبناء الجيش والشرطة الذين ضحوا بحياتهم لحماية الوطن.

ويعرض الموسم الثالث من مسلسل الاختيار تأثر أسر وأبناء الشهداء من الجيش والشرطة ودورهم العظيم، ونرى خلال الأحداث ما دار حول الـ 10 سنوات الأخيرة بجانب الأعمال الإرهابية التي كانت تدور وقتها وتصدي لها رجال الجيش والشرطة.

مسلسلات شهر رمضان 2022

وتتناول الأحداث أيضًا خلال مسلسل الاختيار 3 الذي يعرض ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022، بطولات رجال الشرطة والجيش المصري، ضد إرهاب جماعة الإخوان وبالأخص في الفترة من ثورة 30 يونيو 2012 وما تبعها.

وفي سياق متصل، كانت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، قالت في تصريحات لها إن الجزء الثالث من مسلسل الاختيار سيعرض قصص بعض أبطال الجيش الأبيض، لافتة إلى أن مصر بها 210 ألف ممرض منهم 3 آلاف فقط مسجلين في النقابات ويستحقون المعاشات.

ويضم مسلسل الاختيار 3 في بطولته كوكبة من النجوم مثل كريم عبدالعزيز الذي يستكمل شخصيته التي قدمها في الموسم الثاني في رمضان الماضي 2021، حيث قدم دور زكريا يوسف، لينضم له أحمد السقا، وياسر جلال، وأحمد عز.

اقرأ أيضًا

بعد أزمته مع زوجته.. مساعد سيد رجب لـ دوت الخليج: الفنان يرفض التحدث عن الأمر

جدير بالذكر أن موقع دوت الخليج كان قد حضر شهر يناير الماضي كواليس تصوير مسلسل الاختيار 3 بأحد مناطق وسط البلد وشهد وقتها تصوير الفنان أحمد السقا لأحد مشاهده فهو يجسد شخصية ضابط مخابرات وجاء ذلك داخل الفيلا الخاصة به، ثم يخرج لمقابلة صديقه محمود البزاوي وهو ضابط مخابرات داخل أحد المقاهي.