أسطورة السنغال:على المنتخبين التحلي بالروح الرياضية لإثبات الأفضل على الملعب

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أكد الدولي السنغالي الحاج ضيوف أسطورة المنتخب السنغالي، على قوة مبارتي مصر وبلاده في تصفيات كأس العالم 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره السنغالي في الجمعة المقبلة، في لقاء يجمع بين الطرفين في دور الذهاب من الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

تصريحات أسطورة السنغال

وتحدث ضيوف من خلال "وكالة الأنباء السنغالية"، وقال: "مباراتان في مستوى عال، آمل أن نستمتع بهما لأن الفريقان هما الأفضل في قارة إفريقيا ووصلا إلى نهائي كأس أمم إفريقيا لذلك سيرغبان في إظهار أفضل ما لديهما".

وأضاف: "سيقول المصريون لأنفسهم أن الوقت قد حان لإقصاء السنغاليين وحرمانهم من كأس العالم 2022، لأنها بطولة يطمح لها جميع لاعبي كرة القدم للمشاركة بها".

وتابع: "ستكون مباراتان صعبتان على كلا المنتخبين، يجب على اللاعبين إرساء مبدأ الروح الرياضية واللعب النظيف".

واختتم: "على السنغال أيضًا أن يثبتوا أحقيتهم في الفوز ببطولة كأس أمم إفريقيا أمام مصر".

أرقام ساديو ماني مع ليفربول ومنتخب السنغال

ساديو ماني سجل 10 أهداف مع ليفربول هذا الموسم، منها 8 بالدوري الإنجليزي وهدفان في دوري أبطال أوروبا، وصنع هدفاً وحيداً في البريميرليج. على صعيد المنتخب السنغالي، خاض ماني منذ انطلاق الموسم الحالي للبريميرليج مع السنغال 11 مباراة، 5 بتصفيات كأس العالم و6 في أمم أفريقيا، سجل فيها 6 أهداف وصنع هدفين.

فيما توج ساديو ماني بلقب دوري الأبطال مرة واحدة بعد أن حل وصيفاً دوري الأبطال مرة واحدة كذلك بالخسارة أمام ريال مدريد 3-1.

قائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال

حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد أبو جبل - محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر-عمر كمال- محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش- محمود علاء، أيمن أشرف-أحمد فتوح- ياسر إبراهيم.

فى خط الوسط: عمرو السولية- محمد النني- حمدي فتحي، إمام عاشور- محمد مجدي قفشة- أحمد سيد زيزو- نبيل عماد دونجا.

خط الهجوم: مصطفى محمد، مروان حمدي - عمر مرموش- محمود حسن تريزيجيه - محمد صلاح.