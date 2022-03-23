الرئيس السيسى: والله أنا ما رئيس والسفرة بتاعتى عادية جدا ومش بأكل من الجنة يعنى

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تأكيده على ضرورة عدم الإسراف في الطعام وفى نفس الوقت التأكيد على توافر كل السلع الأساسية، متابعا: "حد يروح طالع على مواقع التواصل ويقول السيسي بيقولنا مش تاكلوا.. كلوا واعملو اللى انتوا عاوزينه".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية: "والله انا صادق وامين والله يعلم ما في نفسي.. وانا كده في بيتى.. والله أنا ما رئيس.. فيقولك أكيد السفرة بتاعته مختلفة جدا.. بياكل من الجنة يعنى.. وأنا في بيتى بسأل عن الأسعار وتجيبوا دي وتجيبوا دي.. الأهم الإنفاق المناسب المتوازن.. مش معايا كام.. كل سنة وأنتم طيبين".

ويحرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.