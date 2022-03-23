الرئيس السيسى: والله والله والله البلد دى كانت على وشك السقوط وربنا حافظ عليها

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن قمة الشكر لله أن نحافظ على الوطن، قائلا: دى قمة الشكر لله.. الحق سبحانه وتعالى وأنا لا ابالغ والله لا ابالغ.. والله والله والله البلد دي كانت كده على وشك السقوط.. انا بقسم بالله وسبحانه وتعالى ايده الكريمة الفاضلة خدتها ورجعتها وحافظت عليها.. يا ترى أحنا بقى إيه.. شكر لله أنه نخلي بالنا ونخلي بالنا من الناس.. ونجري عليهم.. ونحاول نيسر أحوالهم ونبني ونعمر".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية: "المرأة المصرية مدعوة بأن يكون لها مساهمة جادة وبناءة في مرحلتنا المقبلة في جمهوريتنا الجديدة التى تشهد العديد من المشروعات القومية العملاقة في تاريخنا الحديث.. والمقام الأول فيها الاستثمار في الإنسان".

ويحرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.