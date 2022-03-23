عاجل- السيسى يقبل رأس الحاجة مكة خلال احتفالية يوم المرأة المصرية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قبّل الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، رأس الحاجة مكة إحدى الرائدات الريفيات فى أسوان، وذلك على هامش حفل تكريم المرأة المصرية "الأم المثالية " 2022، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس فى القاهرة الجديدة.





وقال الرئيس السيسى للحاجة مكة: "أهلا وسهلا بيك"، وتوجه الرئيس إليها لكى يقبل رأسها، وسط تصفيق حار من الحاضرات، كما دار حديث بينهما. حضر الحفل الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة.

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