التعليم العالى: مسابقة لاختيار أفضل الأفكار التطبيقية بمدينة الأبحاث

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من منى عبداللطيف مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، حول تنظيم مكتب التايكو ونادى ريادة الأعمال بالمدينة محاضرة تعريفية بالمبادئ العامة لريادة الأعمال، ونظم القيمة المضافة للشركات الناشئة، والأفكار الإبداعية.





كما تضمنت المحاضرة التعريف بشروط وتفاصيل مسابقة لاختيار أفضل الأفكار الإبداعية التى ترقى للتطبيق فى مجالات "الهندسة الوراثية، علوم المواد، تكنولوجيا المعلومات، الزراعة الذكية مُناخيًا، والطاقة المتجددة".

وأشار التقرير إلى أن تنظيم المسابقة جاء فى إطار سعى المدينة لتوفير فرص حقيقية للمبتكرين، والمبدعين، وأصحاب الأفكار الريادية، وذلك من خلال توفير الدعم المعنوى والمادى، عن طريق التعاون مع كفاءات المجتمع الصناعى والأكاديمى؛ لتطوير منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة تمكنها من المنافسة فى السوق المحلى والدولى، ومن ثمَ الارتقاء إلى مرحلة الاستدامة كشركات أعمال تحقق عائد مادى، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات تطبيقية لتطوير الأداء فى مجالات عدة لخدمة الاقتصاد الوطنى.

وألقى المحاضرة عمرو صلاح أستاذ باحث مساعد بقسم الحيوانات المزرعية بالمدينة ورئيس مكتب التايكو، ود.سامى زكى باحث بقسم تكنولوجيات الأراضى والمياه بالمدينة ونائب المدير التنفيذى والمسؤول عن مكتب نقل التكنولوجيا TTO، بحضور أعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم بالمدينة.

وخلال المحاضرة، أكد عمرو صلاح أن مكتب التايكو يسعى إلى تحسين فرص النجاح فى الحصول على دعم دولى تقنى ومالى للمشروعات البحثية، فضلاً عن زيادة وعى الباحثين بالمدينة فيما يخص ريادة الأعمال ونقل وتسويق المخرجات البحثية المحمية ببراءات الاختراع، ومتابعة الأنشطة الترويجية والتسويقية للبراءات والابتكارات والمعارف الفنية التطبيقية للمستفيدين، ودعم الباحثين فى إدارة ومتابعة المشروعات البحثية.

ومن جانبه، استعرض سامى زكى أساسيات تكوين الأفكار وريادة الأعمال، وكيفية الاشتراك فى التقدم للمسابقة.

جدير بالذكر أن مكتب التايكو ونادى ريادة الأعمال بالمدينة يسعى لزيادة براءات الاختراع، وتعظيم دور حماية الملكية الفكرية؛ كخطوة أولى لتسويق المخرجات البحثية، وتطوير شبكة عمل محلية وإقليمية ودولية من الجهات المعنية؛ لدعم برامج الاحتضان، وزيادة المشروعات البحثية التطبيقية، وزيادة فرص التمويل واحتضان الأفكار الريادية لشباب الباحثين.

فضلاً عن توفير قناة يمكن للشباب من خلالها الوصول إلى موارد ريادة الأعمال، والتواصل مع رواد الأعمال المجتمعين، ومشاركة الأفكار؛ بغرض تمكين الشباب وتشجيعهم على إنشاء أعمال ريادية، والانخراط فى المجتمع، وتطوير المهارات اللازمة للنجاح كرواد أعمال، من خلال تقديم فرص للتواصل والتعلم وتطوير الخبرات المهنية المتعلقة بمجال ريادة الأعمال.