عاجل- بالأسماء.. تكريم أمهات مثاليات ونماذج مشرفة للمرأة المصرية 2022

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2022 بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وتم منح السيدة وسام الكمال من الطبقة الثانية للسيدة وحيدة الديدامونى من محافظة الشرقية "الأم المثالية " على مستوى الجمهورية.

كما تم منح السيدة سميرة هاشم من محافظة سوهاج "الأم المثالية" الثانية على مستوى الجمهورية.

ومنح الرئيس وسام الكمال من الطبقة الثانية، للسيدة إقبال فايز لبيب برياس "الأم المثالية" الثالثة على مستوى الجمهورية من محافظة قنا.

ومنح السيدة بثينة محمد عبدالسميع رمضان "الأم المثالية" من ذوى الهمم على مستوى الجمهورية من محافظة الشرقية، وحرص الرئيس على الذهاب إليها وتسليمها الوسام، كما حرص الرئيس على تقبيل يديها عرفانا وتقديرا لدورها ومسيرتها.

كما منح الرئيس السيسى، السيدة أميمة يوسف عبدالعزيز العجوز "الأم المتطوعة حياة كريمة الأولى" على مستوى الجمهورية من محافظة البحيرة، والسيدة شادية حسين راشد عبدالعال الحاصلة على مشروع التمكين الاقتصادى على مستوى الجمهورية من محافظة قنا.

وكرم الرئيس الدكتورة نازلى معوض أستاذ العلوم السياسية المتفرغ والوكيل الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ممثل مصر لدى اليونسكو بلجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان ومستشار رئيس الجمهورية فى مركز الفكر لمنع وحظر الأسلحة النووية سابقا، والمحامية منى ذو الفقار، مؤسسة ورئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى للمجموعة المالية ريميس القابضة، وأول محام مصرى وأول امرأة تحصل على جائزة الانجاز مدى الحياة من ( iflr )عام 2020 وتم تصنيفها بقوائم مجلة "فوربس" العالمية للنساء الأقوى تأثيرا فى مصر والشرق الأوسط خلال السنوات العديدة الماضية حتى 2021.

كما كرم الرئيس الفنانة فريدة فهمى، مؤسس مشارك لأول وأشهر فرقة استعراضية فى مصر والشرق الأوسط وهى فرقة رضا للفنون الشعبية، والتى نجحت فى تحقيق المراكز الأولى فى معظم المحافل والمهرجانات الدولية التى مثلت مصر خلالها، والدكتورة لميس جابر، وهى طبيبة وكاتبة وأديبة مصرية وواحدة من أشهر الروائيات المصريات اشتهرت بكتاباتها السياسية والثقافية والتاريخية، وتم تعيينها بمجلس النواب فى عام 2015 وتعمل كطبيبة إلى الآن بجانب عملها كصحفية وكاتبة.

وكرم الرئيس السيدة فريدة الشوباشى، وهى كاتبة صحفية وتعد من أبرز الإعلاميات فى مصر والوطن العربى، رئيسة جمعية حقوق المواطن فى مصر، وأول سيدة فى تاريخ الحياة النيابية تترأس البرلمان المصرى فى 12 يناير 2021، والدكتورة ميرفت أخنوخ، استاذ متفرغ بكلية الطب جامعة عين شمس ورئيسة مجلس إدارة الهيئة القبطية الإنجيلية، والتى ساهمت فى العديد من المشروعات منها تدريب القيادات النسائية ورعاية الفتيات فى الأحياء الشعبية وخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة وكذلك مشروعات الكنيسة العامة مثل المركز الطبى.