«قومى البحوث الفلكية» يستضيف المؤتمر السنوى لخريجى الجامعات اليابانية

وأوضح التقرير أن هذا المؤتمر يأتى فى إطار الجهود المصرية، لتنظيم واستضافة قمة التغيرات المناخية (Cop 27)، خلال هذا العام بمدينة شرم الشيخ، وتماشيا مع التقارب المصرى اليابانى فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى بين الجانبين، إذ يوجد أكثر من 2000 خريج مصرى من الجامعات والمعاهد اليابانية، وأيضا فى ضوء التعاون الثنائى بين البلدين متمثلا فى الجامعة المصرية اليابانية وعدد من المشروعات الهامة.
تناول المؤتمر عددا من الأوراق البحثية عن تأثير التغيرات المناخية على دلتا النيل، والمحتوى المائى وتأثير ذلك على مياه النيل، وعلاقة التغيرات المناخية بعملية النمذجة المناخية، وتأثير التغيرات المناخية على بعض الجوانب الزراعية وكذلك بعض الخدمات الطبية.
كما قدم ممثل مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورقة عمل تضمنت جهود مصر فى مواجهة التغيرات المناخية، فضلا عن استعراض السفير اليابانى التعاون المصرى اليابانى فى هذا المجال ومجالات البحث العلمى.
وعلى هامش المؤتمر، قام السفير اليابانى يرافقه د. جاد القاضى، وعدد من الباحثين، بزيارة لبعض الوحدات البحثية بالمعهد، والمبنى التاريخى، وتليسكوب رينولدز الذى تم إنشاؤه عام 1902 بحلوان، ويعد أحد مواقع التراث العالمية فى العلوم والتكنولوجيا.
حضر أعمال افتتاح المؤتمر السفير اليابانى بالقاهرة، ومديرة مكتب هيئة تطوير العلوم اليابانية بالقاهرة، ولفيف من رؤساء المعاهد والمراكز البحثية، ونخبة من أساتذة الجامعات والمعاهد، وبمشاركة مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والهيئة العامة للأرصاد الجوية.
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