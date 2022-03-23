الجيزة تحتفل باليوم العالمى للمياه تحت شعار «كل نقطة بتفرق»

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، مشاركة شركات المياه بجميع المحافظات فى فعاليات احتفالية اليوم العالمى للمياه، تحت شعار “كل نقطة بتفرق” بمشاركة فرق التوعية بشركات المياه بالتنسيق مع فرق الكشافة وممثلين من الأوقاف والكنيسة والثقافة، وتنظيم إحتفالية تشمل معرض لرسومات الأطفال ومسرحية عن ترشيد استهلاك المياه وتكريم للأطفال المشاركين.





وقال المهندس منصور بدوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، إن الاحتفال باليوم العالمى للمياه يُعد حدثاً هاماً لما يمثله من أهمية فى توصيل رسائل التوعية بأهمية المياه وضرورة المحافظة عليها، وتعزيز الوعى المائى للمواطنين بمحافظة الجيزة.

هذا واحتفلت محافظة الجيزة باليوم العالمى للمياه، برعاية أحمد راشد محافظ الجيزة، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشؤون المجتمع والبيئة، وبحضور وكلاء وزارات: الثقافة والأوقاف والتربية والتعليم والشباب والرياضة، ومناطق الأزهر والوعظ والمجلس القومى للمرأة بمحافظة الجيزة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وبدأت فعاليات الاحتفال بديوان عام محافظة الجيزة، باصطفاف عدد من معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، تنوعت ما بين سيارات مياه وسيارات شفط مياه.

فيما شهد قصر ثقافة الجيزة، فقرات متنوعة، شملت عرضاً فنياً مميزاً لفريق كورال ثقافة الجيزة، وعرضاً لفرقة الباليه، وورش رسم وتلوين للأطفال، ولوحات جدارية عن ترشيد استهلاك المياه، ومعرضاً لأعمال طلاب المدارس عبارة عن مجسمات ولوحات فنية ترمز إلى أهمية المحافظة على المياه.

واٌختتمت فعاليات الاحتفال، بإهداء المهندس منصور بدوى درع الشركة إلى أحمد راشد محافظ الجيزة.