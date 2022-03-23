4 مراكز بحثية تتصدر تصنيف «سيماجو» على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

جدة - نرمين السيد - ويصدر المركز القومى للبحوث فيه قائمة المراكز البحثية، يليه مؤسسة قطر، يليها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية، كما جاءت 3 مراكز بحثية مصرية أخرى ضمن المراكز العشرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى هذا التصنيف، وهى: "مركز البحوث الزراعية فى المرتبة الرابعة، هيئة الطاقة الذرية فى المرتبة الخامسة، معهد بحوث البترول فى المرتبة السابعة".

وفى بداية كلمته، هنأ الوزير المراكز البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على إدراجها لأول مرة فى هذا التصنيف العالمى، مشيرًا إلى أن هذا التصنيف يأتى بالتعاون بين الوزارة ومؤشر سيماجو للتصنيفات الأكاديمية ومؤسسة السيفير العالمية؛ بهدف خلق بيئة تنافسية لتعزيز نتائج الأبحاث الصادرة عن المراكز البحثية، مؤكدًا أهمية هذا التصنيف كأداة جديدة فى تفعيل المزيد من التعاون بين المراكز البحثية المصرية ونظرائها فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار وزير التعليم العالى إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومصر تشهد العديد من التطورات الإيجابية المتلاحقة لدعم التميز البحثى، مؤكدًا أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات لتطوير سياسات البحث العلمى خلال السنوات الماضية، ومن أهمها: إصدار تشريعات وقوانين تساهم فى دعم الباحثين، وخلق بيئة مواتية لتعزيز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وبناء قدرات الباحثين، مضيفًا أن هذه الإجراءات أثمرت عن نتائج ملموسة على المجتمع، ومنها: زيادة عدد المنشورات البحثية المصرية المفهرسة فى قاعدة البيانات الدولية (Scopus) خلال الفترة من 2010 إلى 2021 من 9.600 إلى أكثر من 38.800 بحث دولى، كما ارتفعت جودة الأبحاث وفقًا لمعامل تأثير الاستشهاد من 0.81 عام 2010 إلى 1.47 عام 2021.

وفيما يتعلق بالتعاون الدولى فى الأبحاث المنشورة دوليًّا، أوضح الوزير ارتفاع نسبة الأبحاث المنشورة بمشاركات دولية من 37.3% عام 2010 ليصل إلى 56.6% عام 2021، ويأتى ذلك انعكاسًا لما تبذله الوزارة من جهود لدعم مبادرات التعاون الدولى، ومشاركة مصر بأدوار أكثر فعالية مع المنظمات العلمية العالمية.

وأكد الوزير ضرورة توافر المعلومات الموثقة والمرتبطة بأداء المؤسسات البحثية وفقًا للمعايير الدولية؛ لذا تأتى أهمية المبادرة المقترحة لتعزيز التميز البحثى، ودفع الابتكار، مشيدًا بدور بنك المعرفة المصرى (EKB) فى توفير المصادر العلمية اللازمة للعلماء المصريين وصناع القرار؛ من أجل تعزيز البحث العلمى فى مصر، وتمكين المؤسسات البحثية من أن تصبح معروفة عالميًّا كمرجع للبحث العلمى.

ومن جانبه، أشاد فيليكس دى مويا مؤسس SCImago بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ومؤسسة السيفير فى هذا المشروع المرموق، مشيرًا إلى استعداد سيماجو لدعم المراكز البحثية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال هذا التصنيف المتميز الذى يسهم فى تمثيل جميع المراكز البحثية بالمنطقة لأول مرة، موضحًا آليات ومنهجيات بناء التصنيف الجديد، والذى يقوم على تصنيف 391 مركزًا بحثيًّا يمثلون 22 دولة فى المنطقة وفقًا لثلاثة أبعاد رئيسية، تتضمن 16 مؤشرًا فرعيًّا، وهى: البحث، والابتكار، والتأثير المجتمعى.

وأضاف مؤسس سيماجو أن هذا التصنيف يهدف إلى إلقاء الضوء على الدور الذى تلعبه المراكز البحثية فى النهوض بالبحث العلمى لخدمة مجتمعاتها، وتحقيق أهدافها الإستراتيجية والوطنية، وخاصة الأنشطة البحثية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

ومن ناحيته، أكد الدكتور يونجسوك تشى رئيس مجلس إدارة الـ Elsevier على الدور الرائد للمراكز البحثية فى النهوض بمنظومة البحث العلمى فى بلدانها، وذلك من خلال مواجهة التحديات المجتمعية، وحل المشكلات التى تواجه أوطانها، مشيدًا بالتعاون والشراكة مع سيماجو منذ سنوات طويلة من العمل المثمر والبناء، والتى ساهمت فى تقديم هذا التصنيف المبتكر، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا التصنيف هو توفير بيئة محفزة للمراكز البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتحقيق نتائج بحثية أفضل لصالح المجتمعات فى المنطقة وخارجها.

كما أشار الدكتور مبارك مجذوب، الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمى العربية، إلى أن الاتحاد يهدف إلى توثيق التعاون والتنسيق بين المراكز البحثية العربية، وتبادل الخبرات بين هيئات ومراكز البحث العلمى العربية، وتوفير الفرص لعقد اللقاءات العلمية، وتنظيم تبادل نتائج البحوث والمعلومات العلمية، وتهيئة المناخ الملائم للعلماء والباحثين فى الدول العربية، والعمل على الاستفادة من الخبرات العلمية العربية المهاجرة، مستعرضًا ترتيب اتحاد مجالس البحث العلمى العربية ومركز الأبحاث فى الدول العربية.

ومن جانبه، أعلن إيسيدرو ف.أغيلو، كبير المستشارين العلميين بتصنيف سيماجو عن أفضل المراكز البحثية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفقًا لتصنيف SCimago الجديد للعام 2022 وهى حصول المركز القومى للبحوث بمصر على المركز الأول، يليه مؤسسة قطر فى المركز الثانى، يليها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية فى المركز الثالث.

وذكر الدكتور ياسر رفعت إلى أن تصنيف سيماجو يهتم بترتيب الجامعات والمؤسسات الحكومية العاملة فى البحث العلمى وفقًا لمؤشر مركب، يجمع بين ثلاثة مؤشرات مختلفة، تستند إلى أداء البحث (50%)، ومخرجات الابتكار (30%)، والتأثير المجتمعى (20%)، ويتضمن كل مؤشر رئيسى عددًا من المؤشرات الفرعية، بشرط أن تنشر المؤسسة ما لا يقل عن 100 بحث فى قاعدة بيانات SCOPUS فى عام التقييم، أما التصنيف الجديد والخاص بالمراكز والمعاهد البحثية غير التعليمية فيولى اهتمامًا أكبر لمخرجات الابتكار بزيادة الوزن النسبى لمؤشراته؛ لتصل إلى 40% بدلاً من 30% فى التصنيف العام، وذلك انطلاقا من الدور المنوط بالمراكز البحثية فى تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة للمشكلات التى تجابه المجتمع، من خلال مخرجات الباحثين الذين يخصصون 100% من وقتهم للبحث العلمى.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن ما تشهده الجامعات والمراكز البحثية المصرية من نمو ملحوظ فى النشر العلمى الدولى يرجع إلى عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، أهمها الدعم الفنى الذى تقدمه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للجامعات المصرية والمراكز البحثية، وكذلك التدريب على النشر الدولى، بالإضافة إلى ما تقوم به الجامعات والمراكز البحثية من تحفيز للباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر فى المجلات الدولية المرموقة، والتقديرات المتميزة التى تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دوليًّا فى عمل لجان الترقيات العلمية، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت، والتعاون مع بنك المعرفة المصرى.

كما أكد المتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن النشر الدولى للبحوث العلمية فى مصر من خلال الجامعات والمراكز البحثية سوف يزداد بشكل ملحوظ مستقبلاً، وذلك فى ضوء تنفيذ خطة الوزارة لدعم الباحثين فى مجال النشر الدولى من خلال الدور الذى ستقوم به هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالوزارة فى دعم الباحثين وتحفيزهم خلال الفترة القادمة.

شارك فى فعاليات إطلاق تصنيف سيماجو الجديد وزيرا التعليم العالى والبحث العلمى باليمن وموريتانيا، بالإضافة إلى مشاركة 238 باحثًا من مختلف المراكز البحثية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من دول "مصر، الجزائر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، قطر، تونس، السودان، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، كندا، ماليزيا، العراق، الكويت، الهند، نيجيريا، ليبيا، المغرب، إسبانيا"، وغيرها من مختلف الدول.

وحضر اللقاء الدكتور يونجسوك تشى، رئيس مجلس إدارة السيفير، وفيليكس دى مويا، مؤسس سيماجو، والدكتور مبارك مجذوب الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمى العربية، وإيسيدرو ف.أغيلو كبير المستشارين العلميين بتصنيف سيماجو، والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتور وليد الزواوى أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ود.عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

يذكر أن مؤسسة Elsevier هى شركة عالمية رائدة فى مجال المعلومات والتحليلات، تساعد الباحثين والمتخصصين فى مجال الرعاية الصحية على تطوير العلوم، وتحسين النتائج الصحية لصالح المجتمع، إضافة إلى تسهيل الرؤى واتخاذ القرارات عبر النظم البيئية العالمية للبحث والصحة.