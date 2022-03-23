عاجل- السيسى: نتعهد بمواصلة دعم وتمكين المرأة المصرية

جدة - نرمين السيد - وأشار الرئيس السيسى خلال حفل تكريم المرأة المصرية "الأم المثالية" 2022، إلى أهمية أن ينتبه كل أب وأم إلى أبنائه من خطورة السلوكيات السيئة التى انتشرت فى المجتمع نتيجة متغيرات كثيرة طرأت على المصريين عبر السنوات الماضية، مخاطبا كل القائمين على الأعمال الفنية والدرامية أن يركزون على نشر السلوكيات الحميدة فى الأسرة المصرية والمجتمع بشكل كامل لما له من أهمية كبيرة فى نفوس جيل المستقبل من الأطفال الصغار والشباب.

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